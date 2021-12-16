Новости

МВД России ответило на сообщения о показателях розыскной деятельности 21:00
Путин посетил выставку Агентства стратегических инициатив 20:43
Европарламент принял резолюцию по Украине 20:43
В России выросло производство детских товаров 20:39
В Ленобласти умерла пенсионерка, которая сама себя прооперировала 20:36
Байден узаконил повышение предела госдолга США до 31,4 трлн долларов 20:25
Сборная России будет готовиться к стыковым матчам в Сочи или Турции 20:22
Минтруд определил, кому положена соцподдержка 20:09
Президент АвтоВАЗа рассказал о новинках Lada в 2022 году 20:02
Суд продлил арест обвиняемым в нападении на отца с ребенком в новой Москве 19:34
Цены на газ в Европе выросли до 1600 долларов 19:27
Депутата Хубезова включат в состав оперштаба по борьбе с COVID-19 19:17
Кабаева заявила, что художественная гимнастика перестала быть зрелищной 19:15
В Москве автокран упал на рабочего 18:57
Москва встала в 9-балльных пробках 18:26
Минпромторг: Российскому легпрому не хватает своей синтетики 18:24
В калининградском филиале "РГ" при ремонте нашли артефакты времен войны 18:19
Мишустин: Поддержка молодых ученых - большая задача государства 18:13
Аэробус А380 снимают с производства 18:09
Родственников граждан укажут в едином регистре населения 18:09
ГД рассмотрит проект о принципах и параметрах электронного голосования в РФ 18:07
Для подсудимых определен порядок пребывания в психлечебницах 17:56
Фонд ЖКХ предложил субсидировать расселение ветхих домов 17:53
Иностранным инвесторам упростят получение вида на жительство 17:47
Гусев сыграет против Швеции на Кубке Первого канала 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 20:09
Рубрика: Экономика

Минтруд определил, кому положена соцподдержка

Текст: Евгения Думанская
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, утверждающий перечень из 11 жизненных событий, при наступлении которых россияне могут получить соцподдержку.

Соцзащита окажет помощь младенцу, которого сдали в полицию как найденыша

С 1 января 2022 года таковыми будут считаться: беременность и рождение ребенка, достижение ребенком определенного возраста, достижение пенсионного возраста и установление инвалидности. С 2023 года вступит в силу еще ряд пунктов: получение звание ветерана и приравненных к нему, получение статуса лица, подвергшегося действию радиации, а также присвоение семье звания многодетной. После установления опеки, создания молодой семьи или потери кормильца получить соцподдержку можно будет с 2024 года.

Как говорится в документе, указанные события дают право на получение социальных услуг, мер соцзащиты, выплат и других мер.

Ранее в министерстве напомнили, как выплачивается маткапитал, если родилась двойня.

Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минтруд

Главное сегодня

Поправки о посещении общественных мест по QR-кодам прошли первое чтение
В МИД РФ осудили идею запретить транзит белорусских грузов через Литву
Госдума продлевает "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона"
Цены на газ в Европе выросли до 1600 долларов
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию