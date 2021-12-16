Минтруд определил, кому положена соцподдержка

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, утверждающий перечень из 11 жизненных событий, при наступлении которых россияне могут получить соцподдержку.

С 1 января 2022 года таковыми будут считаться: беременность и рождение ребенка, достижение ребенком определенного возраста, достижение пенсионного возраста и установление инвалидности. С 2023 года вступит в силу еще ряд пунктов: получение звание ветерана и приравненных к нему, получение статуса лица, подвергшегося действию радиации, а также присвоение семье звания многодетной. После установления опеки, создания молодой семьи или потери кормильца получить соцподдержку можно будет с 2024 года.

Как говорится в документе, указанные события дают право на получение социальных услуг, мер соцзащиты, выплат и других мер.

Ранее в министерстве напомнили, как выплачивается маткапитал, если родилась двойня.