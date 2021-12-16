В Минтруде рассказали, как выплачивается маткапитал при рождении двойни

Если в семье появляются сразу два малыша - двойняшки или близнецы, - то сумма материнского капитала зависит от того, каким по счету ребенком является каждый из них, разъясняют специалисты Минтруда в Telegram-канале.

Так, если в семье до этого не было детей, то при рождении двойняшек в 2021 году семья получит 483 881,83 руб. на первого ребенка из двойни и 155 550 руб. - на второго.

Если в семье уже есть ребенок, который родился до 1 января 2020 года, а двойня родилась после 1 января 2020 года, то выплата составит 639 432,83 руб.

В ситуации, когда в семье уже есть ребенок, который родился после 1 января 2020 года, мама может получить либо 155 550 руб., если на первого ребенка материнский капитал уже был оформлен, либо 639 432,83 руб., если на первого ребенка еще не оформлялся материнский капитал.

А вот если двойняшки родились с 2007 года по 31 декабря 2019 года, то материнский капитал назначается на второго ребенка, и его сумма составляет 483 881,83 руб.

Напомним, что материнский капитал можно использовать на улучшение жилищных условий - как первоначальный взнос при приобретении квартиры, дома или жилого дома на дачном участке. Также его можно потратить на образование детей, в том числе на их воспитание в дошкольном возрасте, на формирование накопительной пенсии мамы. Семьи с невысокими доходами могут получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

С февраля 2022 года маткапитал будут индексировать не по прогнозируемой, а по фактической инфляции. Такой закон Совет Федерации одобрил на заседании 15 декабря. До этого маткапитал повышался ежегодно на уровень годовой инфляции. С 2022 года его будут ежегодно пересматривать с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом, который определит правительство.

До 1 февраля 2022 года размер материнского капитала останется на уровне, установленном на 2021 год: 483 тысячи 881 рубль за первого ребенка, 639 тысяч 431 рубль - за второго и последующих.