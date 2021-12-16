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16.12.2021 21:00
Рубрика: Власть

МВД России ответило на сообщения о показателях розыскной деятельности

Текст: Михаил Фалалеев
Подавляющее большинство пропавших без вести людей полицейские находят почти сразу, до возбуждения розыскных дел. Однако в некоторых материалах СМИ статистические сведения по результатам розыскной работы органов внутренних дел розыску лиц, пропавших без вести, трактуются неверно.

В пресс-центре МВД России сообщили, что на сайте МИА "Россия сегодня" были опубликованы несколько таких статей. Причем при их подготовке авторы использовали статистические сведения, размещенные на официальном сайте МВД России. Но эти данные трактовались произвольно и привели к выводам, не отражающим фактическое положение дел. Например, утверждение, что "В России находят только каждого пятого пропавшего без вести", не соответствует действительности. Авторы не учли, что указанные в статистике цифры отражают результаты работы только по заведенным розыскным делам.

Однако в абсолютном большинстве случаев местонахождение пропавших граждан устанавливается сотрудниками полиции до их заведения, в процессе первоначальной проверки по заявлениям граждан.

Так, в 2019 году сотрудниками розыскных подразделений рассмотрено свыше 180 тысяч материалов в отношении без вести пропавших граждан. До заведения розыскных дел и объявления федерального розыска установлено местонахождение более 163 тысяч граждан. В 2020 году из 181 тысячи пропавших в кратчайшие сроки, до заведения розыскных дел, найдено 167 тысяч.

Кстати, эти цифры содержались в ответе пресс-центра МВД России на запрос МИА "Россия сегодня", но их почему-то проигнорировали. Более того, в процессе подготовки статей их авторы за разъяснениями порядка формирования статистических показателей в пресс-центр МВД России не обращались.

Фото: Getty Images
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Кроме того, следует учитывать, что в статистические показатели количества разыскиваемых лиц включаются не только граждане, пропавшие в отчетном периоде, но и те, кого не удалось разыскать в предыдущие годы. Поэтому механический подсчет процента установленных лиц из числа находившихся в розыске некорректен и приводит к искажению реального состояния розыскной работы.

Пресс-центр МВД России просит журналистов не допускать произвольной трактовки статистических сведений о состоянии преступности, придерживаться объективного подхода. При этом в ведомстве готовы в дальнейшем оказывать содействие представителям СМИ и разъяснять любые вопросы, относящиеся к компетенции органов внутренних дел.

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