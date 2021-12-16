Напавшим на отца с ребенком в новой Москве продлили арест

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, с учетом позиции прокуратуры, суд продлил четверым обвиняемым в покушении на убийство в Новой Москве срок содержания под стражей до 5 февраля 2022 года.

По данным следствия, 4 ноября на Нововатутинском проспекте обвиняемые напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и избили их, создав угрозу жизни и здоровью ребенка. Вначале дело было возбуждено по статье о хулиганстве, однако позже после показания свидетелей и отца ребенка, который рассказал, что у нападавших был предмет, похожий на нож, и они угрожали убить и ребенка, дело переквалифицировали. Всем четверым были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, п. "а, в, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ - "Покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего лица, группой лиц по предварительному сговору".

Конфликт начался с незначительной словесной перепалки, после чего компания агрессивных молодых людей погналась за двумя мужчинами с ребенком и начала их избивать.

Ход расследования этого резонансного дела находится на контроле прокуратуры Москвы. Изучается также законность получения троими фигурантами дела российского гражданства и прописки в Оренбургской области.