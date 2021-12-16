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16.12.2021 20:21
Рубрика: Происшествия

Напавшим на отца с ребенком в новой Москве продлили арест

Текст: Иван Егоров
Срок ареста четырем мужчинам, обвиняемым в нападении в новой Москве на отца с малолетним сыном, продлен на два месяца.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, с учетом позиции прокуратуры, суд продлил четверым обвиняемым в покушении на убийство в Новой Москве срок содержания под стражей до 5 февраля 2022 года.

Фото: Пресс-служба Тверского суда
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По данным следствия, 4 ноября на Нововатутинском проспекте обвиняемые напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и избили их, создав угрозу жизни и здоровью ребенка. Вначале дело было возбуждено по статье о хулиганстве, однако позже после показания свидетелей и отца ребенка, который рассказал, что у нападавших был предмет, похожий на нож, и они угрожали убить и ребенка, дело переквалифицировали. Всем четверым были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, п. "а, в, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ - "Покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего лица, группой лиц по предварительному сговору".

Конфликт начался с незначительной словесной перепалки, после чего компания агрессивных молодых людей погналась за двумя мужчинами с ребенком и начала их избивать.

Ход расследования этого резонансного дела находится на контроле прокуратуры Москвы. Изучается также законность получения троими фигурантами дела российского гражданства и прописки в Оренбургской области.

Происшествия Правосудие Суд

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