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16.12.2021 16:26
Рубрика: В мире

Переворот в Триполи оказался фейком

Текст: Константин Волков
В столице Ливии Триполи в ночь с 15 на 16 декабря центр города оказался захвачен силовиками в сопровождении военной техники. Это тут же привлекло внимание всего мира, поскольку 24 декабря в Ливии должны пройти долгожданные президентские выборы, первые после начала "арабской весны" и свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. Разумеется, информация о захвате столицы военными бригадами вызвала опасения, что в многострадальной Ливии произошел очередной военный переворот, который чреват не только отменой выборов, но и новой гражданской войной.

Но постепенно ситуация начала проясняться, и уже днем 16 декабря стало понятно, что переворота нет, и выборы, вероятно, все же состоятся.

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Что же случилось в Триполи?

Два влиятельных командира триполитанских бригад, "Бригады революционеров Триполи" и "Сил содействия стабилизации"(Бригада Абу Слим), Хайтам аль-Таджури и Абд аль-Гани аль-Кикли (Гнейва) ввели свои войска и военную технику в центр Триполи, взяв под контроль правительственные учреждения. Они сделали это в знак протеста против отставки генерала Абдульбассета Марвана, который ранее был назначен командующим военным округом столицы Ливии Триполи как раз в качестве уступки со стороны Правительства национального единства (ПНЕ) Таджури и Гнейве. Также эти два командира преследуют цель создать противовес своим оппонентам - "Специальным силам сдерживания" и связанными с ним формированиями, такими как "силы 444" и Аппаратом судебной безопасности. Именно на эти структуры опиралось правительство, они же занимались зачистками Триполи от противников создания единой армии и криминальных структур.

ПНЕ в силу каких-то своих соображений решило сейчас, за считанные дни до выборов, отстранить генерала Марвана, который опирался на силы Таджури и Гнейвы, а начальнику Генштаба Ливии Мухаммаду аль-Хаддаду, и не очень стремился выполнять приказы президентского совета. На место Марвана власти назначили 15 декабря дивизионного генерала Абдула Кадира Мансура Саада Халифу. Таджури и Гнейва расценили это как попытку их ослабить, при том что подчиняющиеся им бригады в городской черте Триполи имеют самую большую численность.

Какие последствия может иметь выступление Таджури и Гнейвы для президентских выборов и Ливии в целом, "РГ" попросила рассказать арабиста, эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилла Семенова:

"Несмотря на сообщения о блокировании государственных учреждений, не надо это воспринимать как полную блокаду. Таджури и Гнейва просто расставили свою технику вокруг зданий, но вход и выход из них свободный. Говорить о перевороте или начале новой гражданской войны не стоит, хотя остается вопрос, ответит ли ПНЕ на выступление своими силами, задействовав свои силы. Если да, то это может создать определенную напряженность в столице.

Надо подчеркнуть, что происходящее в Триполи сейчас не имеет прямой связи с выборами. Другое дело, что правительство в Триполи во главе с премьер-министром Абделем Хамидом Дбейбой и членом президентского совета Мухаммедом аль-Манафи, отстранив Марвана, показывает, что они верят в свое будущее, создают подконтрольные себе структуры на западе страны, и не намерены покидать посты вне зависимости от того, как пройдут выборы. Судя по последним опросам, на предстоящих выборах лидирует нынешний премьер ПНЕ Дбейба. Следом за ним идут фельдмаршал Халифа Хафтар и Фатхи Башага, бывший глава МВД в правительстве Сарраджа, которое работало до февраля 2021 года. У Хафтара и Башаги примерно одинаковые шансы на победу (по 9 процентов), так говорят опросы среди ливийцев. Сеиф аль-Ислам, сын Муамарра Каддафи, имеет шансы на победу на выборах, если снимет свою кандидатуру премьер Дбейба.

Визит специального советника генсека ООН Стефани Вильямс в Триполи, проходящий прямо сейчас, имеет целью показать поддержку ООН предстоящим выборам и ПНЕ. Выступления против выборов и расшатывание ситуации могут быть чреваты санкциями, что для тех же Таджури и Гнейвы достаточно опасно - это выведет их из зоны легитимности и закроет путь к государственным должностям.

При этом надо отметить, что если выборы и пройдут успешно, об объединении ливийских регионов в единое государство пока говорить не приходится, на данный момент такое невозможно. Для объединения нужен консенсус между сторонами, а его нет. Зачем, скажем, Хафтару объединяться с Башагой или Дбейбой. А итоги предстоящих выборов всегда можно будет оспорить, сославшись хотя бы на то, что закон о выборах не был вынесен на голосование. Пока же ливийские регионы Киренаика и Фиццан считают пока что происходящее "разборками в столице", которые не имеют прямого отношения к ним. Но и перспектив новой гражданской войны тоже не просматривается, потому что в случае ее начала выгоды не получит никто".

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