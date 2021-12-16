Попова допустила последовательное распространение "омикрона" в России

Последовательного распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в России пока не наблюдается. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Последовательного распространения "омикрона" внутри нашей страны пока мы не видим, потому что мы изолируем всех", - заявила Попова РИА Новости.

При этом она уточнила, что первый случай заражениями "омикроном" был выявлен у человека, прибывшего не из ЮАР. Это студент, приехавший из Конго в Ростов-на-Дону. Глава Роспотребнадора подчеркнула, что в настоящее время обследуют контактировавших с этим человеком.

Также Анна Попова допустила возможность дальнейшего распространения "омикрона" по России. "Возможно, конечно, распространение, это вполне реально, потому что распространение в мире очень широкое, все, что мы делаем, это чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может", - подчеркнула она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила перспективы создания вакцины от "омикрона". По ее словам, российские ученые в течение ближайших недель выскажутся о необходимости разработки вакцины от нового штамма коронавируса.