Попова назвала удовлетворительным состояние всех россиян с "омикроном"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала удовлетворительным состояние всех россиян, у которых был выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".

"Клиническое состояние у всех пациентов с "омикроном" удовлетворительное", - заявила Попова РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлено уже 25 случаев "омикрона". Новый штамм зафиксирован в пяти регионах - Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Все случаи - завозные из ЮАР. Голикова также уточнила, что "избежать нарастания этой ситуации невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников".