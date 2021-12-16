Президенты России и Монголии приняли политическую декларацию

По итогам переговоров лидеров России и Монголии в Кремле принята политическая декларация. Об этом объявил Владимир Путин, выступая с заявлением перед журналистами.

"Переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе", - оценил российский лидер. Декларация принята в развитие договора, подписанного в 2019 году. "Главное - в ней поставлены четкие ориентиры углубления двусторонних связей по различным направлениям", - отметил Путин.

В ходе визита также будет подписан целый ряд межправительственных и межведомственных документов, охватывающих многие сферы взаимодействия, в том числе экономику и торговлю, анонсировал президент РФ. "Россия - один из крупнейших внешнеторговых партнеров Монголии. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, по итогам первых 9 месяцев взаимный товарооборот вырос на 24 процента", - добавил он.