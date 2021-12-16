Путин встретился с президентом Монголии

Владимир Путин в четверг проводит переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, который прибыл с официальным визитом в Москву.

"После вашего избрания, насколько я понимаю, это первый ваш заграничный визит", - заявил российский президент в начале разговора. Он напомнил, что визит совпал с годом столетия установления между Россией и Монголией дипломатических отношений.

Путин отметил, что отношения между странами развиваются, несмотря на пандемию, практически по всем направлениям: в экономике, энергетическом сотрудничестве, военной сфере и на международной арене.

"Что касается экономики, то в прошлом году товарооборот сократился в связи с пандемией на 20%, но в этом году за первые три квартала текущего года увеличился где-то примерно на 25. Есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня и сможем превзойти", - уверен президент.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в рамках переговоров планируется обсудить состояние и перспективы развития стратегического партнерства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Ожидается также, что лидеры обменяются мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене.