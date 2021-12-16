Просроченные штрафы ГАИ будут взыскиваться в автоматическом режиме

Госдума приняла в третьем чтении закон, вводящий революционные цифровые новации в работу службы судебных приставов. Самое главное - некоторые решения сможет принимать искусственный интеллект. Это означает, например, что долги по водительским штрафам будут взыскиваться в автоматическом режиме. Робот начнет сам выявлять неплательщиков и заводить дела. И он же - искусственный интеллект - найдет счета штрафников в банках.

Типичная ситуация: лихой блогер или бойкий мажор устраивает кровавое побоище на дороге. Убивает других, убивается сам. Как только на лентах новостей появилась первая молния о таком ЧП, можно смело делать ставки: сейчас окажется, что на человеке гроздьями висят штрафы ГАИ. Вопрос лишь в том, их десятки, сотни или тысячи. Но ставка верная.

Почему же подобные лихачи летают по нашим дорогам так, будто никому ничего не должны? Все дело в человеческом факторе: у государственной системы не хватает человеческих рук, чтобы вовремя ткнуть пальцем в каждого неплательщика.

Конечно, хронических нарушителей регулярно выявляют. И часто даже отбирают авто. Лента новостей - тому доказательство.

В Красноярском крае недавно судебными приставами был арестован "Мерседес" у 52-летнего мужчины, накопившего 66 штрафов на общую сумму более 40 тысяч рублей. Как только у железного коня возникли неприятности, лихач тут же погасил долги. А в столице, как сообщают в Главном управлении ФССП России по Москве, на штрафстоянку отправили Jaguar F-Pace, чей 50-летний владелец наездил на 133 тысячи рублей штрафов. Итог тот же самый: должник тут же бросился в кассу.

Как только истечет срок оплаты водительского штрафа, искусственный интеллект сразу же приступит к исполнению наказания

Некий же орловчанин накопил 289 штрафов на общую сумму 274 тысячи рублей. После того как у него изъяли автомобиль, он тут же погасил долг плюс заплатил еще 100 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. Это вовсе не рекорд, бывали суммы и побольше. Так что блогеры и мажоры только вершина айсберга. До многих рано или поздно службы принудительного исполнения добираются.

Но иногда - просто не успевают.

Стоит дать лихачу безнаказанно летать по дорогам год-другой, и искать его придется уже среди обломков его собственной машины. Теперь же есть большая вероятность, что нарушители не смогут как прежде накапливать штрафы. Ведь следить за исполнением финансовых наказаний начнут роботы, которые никогда не спят и ничего не упускают.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что принятый закон совершенствует процедуры исполнительного производства. Согласно планам цифрового развития ведомства, к 2023 году 80 процентов решений службы принудительного исполнения должны приниматься автоматически.

В свою очередь, зампредседателя комиссии АЮР по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Дмитрий Липин считает, что механизм принятия решений по исполнительным производствам в автоматическом режиме является ключевым моментом принятого проекта.

- Очевидно, что такой механизм призван сократить сроки ведения исполнительных производств и избежать ошибок, причиной которых является "человеческий фактор", - говорит он. - Вместе с тем некоторые положения законопроекта вызывают опасения. Законодателю стоит задуматься о проработке более четких и понятных критериев и оснований принятия решений в автоматическом режиме и особенно порядка их оспаривания.

Упрощенными в таком случае должны быть не только механизмы взыскания, но и обжалования, полагают многие эксперты. Например, как рассказывают специалисты в области правил дорожного движения, в случае автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения возникает масса правовых вопросов. Допустим, за рулем мог находиться не хозяин машины, а другой человек. Или произошел технический сбой. Немало автоматических штрафов назначается по ошибке, а обжаловать их потом и тем более вернуть деньги, если они уже были взысканы, достаточно сложно.

Как бы то ни было, тех, кто дисциплинированно платит штрафы, новшество не коснется: искусственный интеллект вступит в дело лишь после истечения сроков оплаты. Так что у водителя останется право воспользоваться дисконтом: скидкой в 50 процентов при уплате штрафа в течение 20 суток.

Искусственный интеллект сможет в режиме онлайн исключать должника из списка невыездных

Также Дмитрий Липин обращает внимание, что принятые нормы призваны окончательно решить проблему так называемых двойников: когда долги списываются с посторонних, являющихся полными тезками должников. "Предусматривается дополнение исполнительных документов целым рядом идентификаторов, которые позволят безошибочно определить должника, а также возможность использовать системы межведомственного обмена информацией", - говорит он. Кроме того, в автоматическом режиме смогут приниматься решения об исключении человека из списка невыездных после расплаты. В идеале это позволит невыездному должнику решать вопрос прямо в аэропорту.

Напомним, еще летом первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова сообщала, что технологически приставы готовы к внедрению искусственного интеллекта. Для подключения роботов, которые бы снимали, скажем, ограничения на выезд за рубеж, нужны только изменения в законе. Нужные поправки Госдумой уже приняты.

Деньги

Банки планируют создать реестры должников

В основных направлениях цифровизации финрынка до 2024 года, которые опубликовал ЦБ, говорится о создании в России реестра исполнительных документов.

Как объяснили "РГ" в одном из крупных банков, создание данного реестра повысит прозрачность и упростит процесс исполнительного производства, в частности, сократит необходимость личных контактов и операционные затраты на взаимодействие с ФССП, снизит временные издержки и устранит риски, связанные с подделкой исполнительных документов. Кроме того, он исключит ошибочную идентификацию сторон исполнительного производства.

В пресс-службе ВТБ рассказали, что банк активно взаимодействует со службой судебных приставов в цифровом формате. Более 99 процентов исполнительных документов уже поступает в электронной форме. После обработки исполнительных документов банк информирует клиента с помощью смс-сообщений о проведенных взысканиях, а также о возможности получить исчерпывающую информацию о ходе исполнительного производства на портале Госуслуг. В мобильном приложении банка также доступна возможность онлайн-проверки и подачи обращений в адрес судебного пристава путем перехода на портал Госуслуг.

Что касается принятого закона, то, по словам директора юридического департамента Московского кредитного банка Ирины Гудковой, он закрепляет обязанность банков в режиме реального времени (не позднее часа после принятия платежа) направлять в информационную систему данные об уплате должником денежных средств. Это позволит ФССП России максимально быстро получить информацию об оплате задолженности и снять наложенные ограничения, в том числе на выезд из Российской Федерации.

9,8 миллиона должников включены приставами в списки невыездных за 10 месяцев этого года

"Мы готовы реализовать нововведение на практике, - говорит она. - Кроме того, с начала этого года на портале Госуслуг работает новый сервис, который позволяет узнать физическому лицу информацию о ходе исполнительного производства в онлайн-режиме. Например, уже сегодня можно получить сведения о причине и сумме задолженности, наложенных на должника ограничениях, действиях судебных приставов по исполнительному производству и т. д".

"Возможность информирования своих клиентов о ходе исполнительного производства через собственные мобильные приложения позволит уменьшить высокие издержки, которые несут сейчас банки в рамках процедур исполнительного производства", - говорит член АЮР Мария Спиридонова.

Подготовила Анастасия Алексеевских