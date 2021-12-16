QR-код в профильном законопроекте могут назвать по-другому

Госдума готова обсудить название документа, о котором идет речь в законопроекте об использовании QR-кодов в общественных местах, заявил журналистам председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его мнению, это не вопрос первой необходимости. Но если термин "QR-код" кого-то пугает, депутаты могут рассмотреть другие варианты. "Давайте назовем его "сертификат здоровья" или "санитарный пропуск", - предположил Пискарев.

Отметим, что сейчас в тексте законопроекта говорится о предъявлении документации, содержащей "двухмерный штриховой код (QR-код)".

Госдума планирует рассмотреть инициативу в первом чтении на пленарном заседании в четверг с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.