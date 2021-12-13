Госдума 16 декабря рассмотрит проект о QR-кодах в общественных местах

Госдума на заседании 16 декабря рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщил по итогам Совета палаты первый вице-спикер Александр Жуков.

"В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, или о санитарных пропусках, как его сегодня называли", - сказал он.

Парламентарий напомнил, что инициатива в понедельник обсуждалась в Госдуме во всех фракциях с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как ранее сообщалось, законопроект о введении QR-кодов на транспорте снят с рассмотрения для доработки. Проект, касающийся общественных мест, также будет дорабатываться, но уже после рассмотрения в первом чтении. Об этом сообщалось по итогам заседания фракции "Единая Россия" с участием Голиковой.

Как заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эксперты должны учесть позицию главы государства при работе над законопроектом о QR-кодах в общественных местах. Он напомнил, что Владимир Путин с самого начала заявил, что интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов.