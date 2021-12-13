Голикова: Россияне с антителами получат сертификаты переболевших на полгода

Правительство РФ продумало варианты получения сертификатов о вакцинации для имеющих антитела граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции "Единая Россия". По ее словам, людям с положительными ПЦР-тестами после 1 января 2021 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшему COVID-19. Конкретнее, россияне с антителами получат сертификаты переболевших на полгода, с антителами и вдобавок с положительным ПЦР-тестом - на год.

Она пояснила, что есть группа граждан, которые имели положительный ПЦР, но не обратились к врачам. "Но данные хранятся в базах, и мы знаем, о каких гражданах идет речь", - сказала Голикова.

В правительстве, основываясь на данных специалистов, пришли к выводу, что все данные о положительных ПЦР-тестах, которые были сделаны до 1 января 2021 года, уже значения не имеют. Ведь после года болезни нужно проводить вакцинацию.

Поэтому предложенный вариант касается граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз. Им будет предложено пройти в медицинских лабораториях анализы на наличие антител. При этом, по ее словам, будет учитываться только результат "да" или "нет".

Результаты соотнесут с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов, и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел.

"Срок действия этого документа будет устанавливаться на год", - заявила Голикова.

Она также уточнила, что гражданам, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, тоже будет предложено сдать тест на антитела. В случае их обнаружения им будет оформлен сертификат, но сроком действия в полгода.

Кроме того, россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса, а также привившиеся вакциной "Спутник V" за рубежом смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода. Об этом также сообщила вице-премьер. Голикова также объяснила, как он будет действовать для граждан, у которых есть медотвод от прививки от коронавируса. Для этой категории граждан предполагается прохождение ПЦР-теста.