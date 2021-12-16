Балки со спецсигналами выявили почти 80 нарушений на дорогах

С помощью камер, установленных в балках со спецсигналами на машинах ЦОДД, столичная Госавтоинспекция вынесла 79 постановлений о штрафах.

Напомним, новые комплексы фотовидеофиксации начали тестировать недавно. Пока они вмонтированы не в балки спецсигналов автомобилей ГИБДД, а в балки машин ЦОДД. А администрирование выявленных ими нарушений началось вообще только 12 ноября.

В балку со спецсигналами - на машинах ЦОДД они желтые - вмонтированы две полусферы, в каждую из которых помещено по одной камере. Их количество может быть разным. В центре находится радар, который сканирует окружающую обстановку.

По данным разработчиков, такая конструкция позволяет фиксировать дорожную ситуацию на 360° вокруг автомобиля. Причем работает система как в движении, так и в припаркованном состоянии. Камеры фиксировать могут практически любое нарушение. Но столичная ГИБДД пока остановилась только на скоростном режиме.

Итак, за месяц администрирования с их помощью вынесено 70 штрафов за превышение от 20 до 40 км/ч и 9 - за превышение от 40 до 60 км/ч.

Санкции за данные правонарушения предусматривают наложение административного штрафа в размере пятисот рублей и от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей соответственно.

В настоящее время в городе работает два таких комплекса, которые фиксируют нарушения в потоке транспортных средств. Это "АвтоУраган-МС" и "Кибер-Шериф"

С помощью "АвтоУрагана-МС" вынесено 46 постановлений об административных правонарушениях. Из них 39 за превышение скорости от 20 до 40 км/ч и 7 за превышение скорости от 40 до 60 км/ч.

По материалам, полученным от комплекса "Кибер-Шериф", вынесено 33 постановления. Из них 31 за превышение скорости от 20 до 40 км/ч и 2 за превышение от 40 до 60 км/ч.