Новогодняя ночь может оказаться морозной на большей части России

Новогодние ночи в центре европейской территории в последние годы больше напоминали мартовские оттепели. Запускать петарды приходилось под дождем. А в некоторые годы даже снега не было. В этом году синоптики спрогнозировали настоящий Новый год - со скрипучим снегом и морозом.

По предварительному расчету, составленному Gismeteo, в Москве в новогоднюю ночь температура составит минус 16 градусов. Днем 31 декабря будет минус 8 градусов. Возможен небольшой снег.

В Санкт-Петербурге в последний день 2021 года ожидается минус 7, в ночь похолодает до минус 13 градусов. В Казани в новогоднюю ночь может быть до минус 19 градусов. В Нижнем Новгороде - минус 17. А вот в Калининграде возможна оттепель и лишь небольшой минус. В Екатеринбург 2022 год придет с 20-градусными морозами. Так же как и в Омск, Томск и Новосибирск. Во Владивостоке в новогоднюю ночь умеренно морозно - минус 13 градусов. А в последний день уходящего года даже выглянет солнце.

Самый теплый Новый год традиционно в Сочи: в новогоднюю ночь там плюс 4, а днем будет выше 10 градусов тепла. В Ялте в новогоднюю ночь - около нуля, днем 31 декабря - плюс 7 градусов.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, самым теплым 31 декабря (5,1 градуса) в Москве было в далеком 1925 году. Самой студеной новогодняя ночь, 1 января, с температурой минус 33,6 градуса была в 1905 году. Самым теплым первый день нового года был в 1973 году, тогда температура повысилась до 4,2 градуса. Больше всего осадков 1 января выпало в 1995 году - 15,2 мм, они прошли в виде снега, мокрого снега и дождя. Самые высокие сугробы в новогодней Москве отмечались в 1920 году - 57 см.

Январь в России, по предварительным расчетам Гидрометцентра, может оказаться теплее обычного

Январь 2022 года, по предварительному расчету Гидрометцентра, представленному "Российской газете", окажется теплее обычного. При этом не стоит забывать, что январь - самый холодный месяц в России. Так, в средней полосе России по ночам от минус 5 до минус 12 градусов, днем до минус 8 градусов. При похолоданиях по ночам могут быть 20-градусные морозы, а днем температура будет не превышать минус 10 градусов. В Москве по ночам около минус 10, днем минус 5 градусов. При похолоданиях по ночам до минус 20, днем до минус 13 градусов.

Холоднее нормы январь может оказаться на северо-востоке - в Коми, Архангельской, Кировской областях, также в Пермском крае, Предуралье, на севере Башкирии. Здесь ночные температуры составят минус 15-20 градусов, дневные - от минус 6 до минус 15 градусов. В периоды похолодания по ночам могут быть морозы до минус 25-30 градусов.

В Краснодарском крае январь может оказаться довольно теплым. Днем плюс 5-10 градусов. По ночам слабоотрицательные температуры. Правда, и там не исключены периоды похолодания с 15-градусными морозами по ночам.

За Уралом много районов, где будет холоднее обычного. В основном это северные территории и почти весь Дальний Восток. Север Западной Сибири, центральные районы Восточной Сибири, север Иркутской области и юго-запад Якутии будут часто испытывать на себе приток арктического холода. Например, на севере Красноярского края по ночам в январе преимущественно минус 25-30, днем минус 20-25 градусов. При похолоданиях ночью температура может понижаться и до 40 градусов.

На юге Урала и на юге Сибири, в Забайкалье, Иркутской области температура в основном будет соответствовать климатической норме. На Южном Урале, например, по ночам минус 16-21 градус, днем минус 11-16 градусов. При похолоданиях по ночам температура может опускаться до минус 30 градусов. На юге Западной Сибири ночью минус 19-24, днем около минус 15 градусов. При похолоданиях ночью до минус 35 градусов.

А на следующей неделе 20-градусные морозы придут в столичный регион. 21 декабря ночью температура понизится до минус 16-21 градуса, а днем будет в пределах минус 12-17 градусов. Далее рассматриваются разные погодные сценарии. Но многие синоптики склоняются к мнению, что мороз усилится.