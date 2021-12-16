Попавший в больницу мэр Ярославля рассказал о своем самочувствии

Экстренно госпитализированный мэр Ярославля Владимир Волков рассказал о своем состоянии.

"Дорогие друзья, дорогие ярославцы! Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надежных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает!" - написал глава города на своей странице в Facebook.

Напомним, Владимир Волков был доставлен в Ярославскую областную больницу утром 16 декабря. Позднее главный врач ЯОКБ Александр Корнилов сообщил, что главе города проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование, и он находится в палате интенсивной терапии.

Состояние ярославского мэра медики оценили как стабильно тяжелое.