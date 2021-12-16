Синоптики спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь

В Москве новогодняя ночь может оказаться довольно морозной - температура, по предварительным расчетам, составит минус 16 градусов. Днем 31 декабря будет минус 8 градусов. Возможен небольшой снег.

В Санкт-Петербурге в последний день 2021 года ожидается минус 7, в ночь похолодает до минус 13 градусов. Такие расчеты приведены на сайте "Гисметео".

В Казани в новогоднюю ночь может быть вообще до минус 19 градусов. В Нижнем Новгороде - минус 17. А вот в Калининграде возможна оттепель и лишь небольшой минус. В Екатеринбург 2022 год придет с 20-градусными морозами. Также, как и в Омск, Томск и Новосибирск.

Во Владивостоке в новогоднюю ночь умеренно морозно - минус 13 градусов. А в последний день уходящего года даже выглянет солнце.

Самый теплый Новый год, традиционно, в Сочи: в новогоднюю ночь там плюс 4, а днем будет выше 10 градусов тепла. В Ялте в новогоднюю ночь - около нуля, днем 31-го декабря - плюс 7 градусов.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, самым теплым 31 декабря (5,1 градуса) в Москве было в далеком 1925 году. Самой студеной новогодняя ночь, 1 января, с температурой минус 33,6 градуса случилась в 1905 году.

Самым теплым первый день нового года был в 1973 году, тогда температура повысилась до 4,2 градуса. Больше всего осадков 1 января выпало в 1995 году - 15,2 мм, они прошли в виде снега, мокрого снега и дождя. Самые высокие сугробы в новогодней Москве отмечались в 1920 году - 57 см.

В последний раз морозный Новый год был в 2016 году: ночью температура в Москве понизилась до -15,9 градуса, днем было всего лишь -11,9 градуса. Прошел небольшой снежок, снежный покров был незначительным - всего лишь 3 см. В последующие годы погода была существенно теплее.