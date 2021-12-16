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16.12.2021 06:23
Рубрика: Общество

Дезинфекция автобусов дорого обходится бизнесу Приамурья

Текст: Сергей Набивачев (Амурская область)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 286(8637)
Амурские предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, стали получать предписания от областного управления Роспотребнадзора о дезинфекции автобусов в конце каждого рабочего дня. Ее нужно проводить в дополнение к существующей обработке. Делать это перевозчики должны только на специализированных дезинфекционных станциях и за свой счет.
Заключительную дезинфекцию автобусов проводят с применением устройства, генерирующего "холодный туман", а также с использованием хлорсодержащих веществ. Фото: Правительство Амурской области Заключительную дезинфекцию автобусов проводят с применением устройства, генерирующего "холодный туман", а также с использованием хлорсодержащих веществ. Фото: Правительство Амурской области
Заключительную дезинфекцию автобусов проводят с применением устройства, генерирующего "холодный туман", а также с использованием хлорсодержащих веществ. Фото: Правительство Амурской области

Предприниматели-перевозчики посчитали, что эти мероприятия обходятся им в копеечку.

- Обработка каждого автобуса стоит около 600 рублей, в месяц это выльется в 18 тысяч. Почему мы должны это делать за свой счет? - недоумевает предприниматель Анна Желнина. - А еще мы предполагаем, что на этих нескольких дезстанциях Благовещенска после 22 часов выстроятся огромные очереди, так как будут собираться все машины с городских и междугородних маршрутов. Во сколько водители будут возвращаться домой? Что мы скажем трудовой инспекции?

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Бизнесмен Алексей Тучик отмечает, что перевозчики и так как минимум дважды в день обрабатывают поверхности в автобусах.

- Проведение заключительной ежедневной дезинфекции решением оперштаба Амурской области было принято как рекомендательная мера, но после этого почему-то пошли предписания Роспотребнадзора. Кроме того, термин заключительной дезинфекции предполагает наличие подтвержденного очага и его ликвидации. Как это проконтролировать в автобусе - непонятно. Считаем меру непродуманной и избыточной, - говорит Тучик.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов направил два официальных обращения в региональное управление Роспотребнадзора с предложением проводить такую обработку самой санитарно-эпидемиологической службой.

- Мы получили ответ заместителя начальника управления Роспотребнадзора по Амурской области Михаила Шептунова, что такие работы возможны, но только по государственному заданию. Поэтому я предложил управлению сформировать соответствующее задание, - пояснил Борис Белобородов. - Кроме того, я обратился к руководителю Роспотребнадзора России Анне Поповой с просьбой оказать содействие в решении этой проблемы. В Амурской области у Роспотребнадзора есть силы и средства проводить такую обработку, а возложение этой обязанности на предпринимателей влечет дополнительную финансовую нагрузку и может привести к закрытию социально важных маршрутов. Кроме того, в рекомендации определенных дезстанций есть риск появления коррупционной составляющей.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Между тем главы городов доложили губернатору Амурской области о дезинфекции общественного транспорта. По словам мэра Благовещенска Олега Имамеева, в городе ежедневно работает 250 автобусов. Муниципальное предприятие "Автоколонна 1275" проводит ежедневную заключительную дезинфекцию автобусов. Ее осуществляют работники предприятия с применением устройства, генерирующего "холодный туман", а также с использованием хлорсодержащих веществ. Частники делают это за свой счет.

Мэр Белогорска Станислав Мелюков рассказал, что в городе не менее двух раз в день осуществляют дезинфекцию автобусов средствами, обладающими вирулицидным действием - обрабатываются ручки дверей, поручни, сиденья, полы.

В Свободном, по информации исполняющего обязанности мэра Тараса Мяло, пассажирские перевозки осуществляют восемь предпринимателей на 42 единицах транспорта. Два раза в день проводится обработка всех поверхностей салона, с которыми осуществляется непосредственный контакт пассажиров, и влажная уборка пола.

Кроме того, на совещании перевозчикам рекомендовали оснастить автобусы рециркуляторами для обеззараживания воздуха. Станислав Мелюков отметил, что такие приборы купить непросто, а цены на них высокие.

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