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16.12.2021 04:49
Рубрика: Происшествия

В Приамурье золотодобытчики нанесли ущерб рекам на 50 млн рублей

Текст: Сергей Набивачев

В Амурской области возбудили уголовное дело по факту загрязнения водоемов золотодобытчиками. Пострадали реки Олонго, Иликан и ручей Николаевский в Тындинском и Зейском районах. По предварительным подсчетам, природе нанесен ущерб на 50 миллионов рублей.

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Как выяснилось в ходе проверки, на одном из предприятий во время работ неочищенные сточные воды попадали в реки. Содержание вредных веществ превысило предельно-допустимую концентрации на Олонго более, чем в 14 раз, на Иликане - больше, чем в 39 раз, а на ручье Николаевском - в 657 с лишним раз.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и привлечение к уголовной ответственности лиц, в обязанности которых входит обеспечение соблюдения правил охраны окружающей среды при добыче недр", - информирует следственное управление СК РФ по Амурской области.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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