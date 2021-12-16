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16.12.2021 07:22
Рубрика: Власть

Василий Орлов: Амурские производители молока получают господдержку

Текст: Сергей Набивачев
В селе Грибском Благовещенского района Амурской области открылась первая в регионе роботизированная ферма, где предусмотрена система добровольного доения коров. Комплекс посетил губернатор Приамурья Василий Орлов.

- Технология сейчас изучается, а в дальнейшем этот опыт может быть распространен на другие территории области. Сегодня наша обеспеченность молоком составляет более 50 процентов, и этого недостаточно. Перед нашим Минсельхозом стоит задача поднять этот уровень до 80 процентов. Для этого предусмотрены меры господдержки: мы субсидируем часть капитальных затрат на строительство, 50 процентов на оборудование и покупку скота. Сейчас еще три фермы у нас в процессе строительства, две проектируются. Надеюсь, новая технология приживется, и мы увидим не одно современное предприятие, - отметил Василий Орлов.

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Роботизированная ферма в Грибском - это инвестпроект одной из крупных амурских компаний. Здесь прошла модернизация действующего коровника на 400 голов. Предполагается, что с выходом на проектную мощность произойдет прирост производства молока на 2,8 тысячи тонн в год. Также здесь создано 10 рабочих мест.

На роботизированной ферме по схеме лизинга установлен комплект животноводческого оборудования. Кроме того, сюда закупили племенной скот - здесь предприятию за счет областного бюджета оказана господдержка в размере половины стоимости. Также предусмотрены меры поддержки за приобретенное оборудование.

Его продемонстрировали главе региона. За общим надоем, количеством коров и состоянием животных следит специальная техника. Все данные показываются на экране монитора. Имеется программа, где на каждую корову заведены "досье". В них отражены все важные события из их жизни. Такая информация нужна специалистам, отслеживающим здоровье животных и контролирующим, что происходит на ферме.

По мнению специалистов роботизация производства позволит увеличить качество продукции и повысить надежность. Здесь предусмотрена система добровольного доения, которая работает 22 часа в сутки. Благодаря этому каждую корову можно подоить в соответствии с ее индивидуальными потребностями и продуктивностью.

Сегодня численность крупного рогатого скота на комплексе составляет более 2500 голов. Годовое производство молока ежегодно составляет порядка 8,8 тысячи тонн, продуктивность в расчете на одну корову по итогам текущего года по прогнозам составит 7110 килограмм.

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