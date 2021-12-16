Резидентами ОЭЗ "Оренбуржье" станут не менее 16 компаний

Мероприятие было посвящено выработке инструментов ускорения темпов роста региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности с привлечением мер господдержки.
- Я верю, что особая экономическая зона "Оренбуржье" - это своего рода перезапуск региональной экономики, - отметил руководитель корпорации. - Именно поэтому в качестве основного тезиса мы выбрали "Развиваем Оренбуржье вместе". Он обращен как к правительству, муниципалитету, так и к промышленным компаниям, в тандеме с которыми мы развиваем эту площадку. Мы понимаем, что построить инфраструктуру - это большая работа. Но еще более важная работа - наполнить ОЭЗ жизнью. И здесь мы не справимся без самих предприятий.
Преимущества резидентов очевидны: во-первых, на территории ОЭЗ минимум на 20 процентов, а максимум на треть выгоднее вести бизнес благодаря льготам и преференциям. Это нулевая процентная ставка по налогу на имущество, транспортный и земельный налоги. Ввозные пошлины и таможенный НДС тоже обнулятся, а налог на прибыль снизится до двух процентов.
Еще один бесспорный плюс - выгодное географическое расположение. ОЭЗ будет располагаться в Оренбурге на улице Тихой (рядом объездная дорога, в 10 минутах - аэропорт и железнодорожные пути) и в Орске, на территории бывшего завода тракторных прицепов, где также имеются и железнодорожные пути, и автотрассы. Кроме того, неподалеку находится международный автомобильный пункт пропуска в Казахстан.
И третий козырь - вся работа с резидентами будет организована по принципу "все включено". Территория ОЭЗ будет полностью обеспечена современной инфраструктурой, на ее создание регион потратит 2,2 миллиарда рублей.
- Сети и дороги строим мы и доводим их до вашего участка, а ваша задача - построить завод и запустить его, - пояснил Никита Хилимончик, обращаясь к представителям бизнеса. - Чтобы подвести сети к своему заводу необходимо заплатить десятки миллионов. Здесь же мы эти расходы полностью берем на себя и предоставляем бесплатно технические условия и техническое присоединение.
Как уже писала "РГ", сейчас ведется разработка мастер-плана. Следующие этапы - расчистка площадки, утверждение проектно-сметной документации и строительство. К началу 2024 года возведение объектов инфраструктуры планируется завершить.
По словам руководителя КРОО, уже сегодня ряд компаний проявил интерес к проекту: параллельно с корпорацией в стройку зайдут четыре предприятия. В перспективе к работе подключатся и другие.
- Мы давно ждали этот проект, - рассказал Сергей Подкопаев, заместитель генерального директора завода бурового оборудования. Именно эта компания стала одним из первых резидентов ОЭЗ. - Многие наши конкуренты в других регионах работают на таких площадках. Теперь эта возможность появится и у нас. Поскольку наше предприятие ориентировано на экспорт - порядка 40 процентов продукции поставляем за рубеж - нас особенно заинтересовало то, что для резидентов ОЭЗ будут действовать особые таможенные условия.
Для резидентов обязательны всего два требования Предприятие должно быть зарегистрировано в Оренбурге или в Орске, а объем капиталовложений в первые три года должен составлять 40 миллионов рублей, 120 миллионов - за весь период функционирования. Процедурные вопросы сокращены до минимума: чтобы стать резидентом, достаточно подать заявку, пройти экспертный совет и заключить соглашение.
- Создание ОЭЗ - ключевой момент для экономики области. Это большие площади для размещения новых производств и серьезные экономические преференции. А значит, новые рабочие места, увеличение объемов отгрузки продукции, восстановление экономического роста, - резюмировал и.о. министра промышленности и энергетики Дмитрий Кулаков. - Думаю, что это будет востребовано у наших инвесторов.
Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России:
- Мало создать ОЭЗ. Очень важно насытить ее резидентами, услугами. На днях мы презентовали в рамках "Экспо-2020" Российскую экономическую зону в Египте, она впитала в себя самое лучшее, что есть в наших площадках. На сегодня имеется широкий спектр инструментов поддержки бизнеса: промышленные технопарки, агробиотехнопарки, индустриальные парки. Надеемся, что лучший опыт будет воспринят в Оренбуржье.