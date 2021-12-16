Резидентами ОЭЗ "Оренбуржье" станут не менее 16 компаний

Резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Оренбуржье" станут не менее 16 компаний. Общий объем инвестиций составит порядка 15,6 миллиардов рублей. Об этом заявил гендиректор Корпорации развития Оренбургской области (КРОО) Никита Хилимончик на практической сессии с участием членом правительства области и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Мероприятие было посвящено выработке инструментов ускорения темпов роста региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности с привлечением мер господдержки.

- Я верю, что особая экономическая зона "Оренбуржье" - это своего рода перезапуск региональной экономики, - отметил руководитель корпорации. - Именно поэтому в качестве основного тезиса мы выбрали "Развиваем Оренбуржье вместе". Он обращен как к правительству, муниципалитету, так и к промышленным компаниям, в тандеме с которыми мы развиваем эту площадку. Мы понимаем, что построить инфраструктуру - это большая работа. Но еще более важная работа - наполнить ОЭЗ жизнью. И здесь мы не справимся без самих предприятий.

Преимущества резидентов очевидны: во-первых, на территории ОЭЗ минимум на 20 процентов, а максимум на треть выгоднее вести бизнес благодаря льготам и преференциям. Это нулевая процентная ставка по налогу на имущество, транспортный и земельный налоги. Ввозные пошлины и таможенный НДС тоже обнулятся, а налог на прибыль снизится до двух процентов.

Еще один бесспорный плюс - выгодное географическое расположение. ОЭЗ будет располагаться в Оренбурге на улице Тихой (рядом объездная дорога, в 10 минутах - аэропорт и железнодорожные пути) и в Орске, на территории бывшего завода тракторных прицепов, где также имеются и железнодорожные пути, и автотрассы. Кроме того, неподалеку находится международный автомобильный пункт пропуска в Казахстан.

И третий козырь - вся работа с резидентами будет организована по принципу "все включено". Территория ОЭЗ будет полностью обеспечена современной инфраструктурой, на ее создание регион потратит 2,2 миллиарда рублей.

- Сети и дороги строим мы и доводим их до вашего участка, а ваша задача - построить завод и запустить его, - пояснил Никита Хилимончик, обращаясь к представителям бизнеса. - Чтобы подвести сети к своему заводу необходимо заплатить десятки миллионов. Здесь же мы эти расходы полностью берем на себя и предоставляем бесплатно технические условия и техническое присоединение.

Как уже писала "РГ", сейчас ведется разработка мастер-плана. Следующие этапы - расчистка площадки, утверждение проектно-сметной документации и строительство. К началу 2024 года возведение объектов инфраструктуры планируется завершить.

По словам руководителя КРОО, уже сегодня ряд компаний проявил интерес к проекту: параллельно с корпорацией в стройку зайдут четыре предприятия. В перспективе к работе подключатся и другие.

- Мы давно ждали этот проект, - рассказал Сергей Подкопаев, заместитель генерального директора завода бурового оборудования. Именно эта компания стала одним из первых резидентов ОЭЗ. - Многие наши конкуренты в других регионах работают на таких площадках. Теперь эта возможность появится и у нас. Поскольку наше предприятие ориентировано на экспорт - порядка 40 процентов продукции поставляем за рубеж - нас особенно заинтересовало то, что для резидентов ОЭЗ будут действовать особые таможенные условия.

Для резидентов обязательны всего два требования Предприятие должно быть зарегистрировано в Оренбурге или в Орске, а объем капиталовложений в первые три года должен составлять 40 миллионов рублей, 120 миллионов - за весь период функционирования. Процедурные вопросы сокращены до минимума: чтобы стать резидентом, достаточно подать заявку, пройти экспертный совет и заключить соглашение.

- Создание ОЭЗ - ключевой момент для экономики области. Это большие площади для размещения новых производств и серьезные экономические преференции. А значит, новые рабочие места, увеличение объемов отгрузки продукции, восстановление экономического роста, - резюмировал и.о. министра промышленности и энергетики Дмитрий Кулаков. - Думаю, что это будет востребовано у наших инвесторов.

Компетентно

Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России:

- Мало создать ОЭЗ. Очень важно насытить ее резидентами, услугами. На днях мы презентовали в рамках "Экспо-2020" Российскую экономическую зону в Египте, она впитала в себя самое лучшее, что есть в наших площадках. На сегодня имеется широкий спектр инструментов поддержки бизнеса: промышленные технопарки, агробиотехнопарки, индустриальные парки. Надеемся, что лучший опыт будет воспринят в Оренбуржье.