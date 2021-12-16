В Мордовии экс-министра культуры осудили на 5,5 лет колонии

Пять с половиной лет лишения свободы - такой приговор вынес в четверг Ленинский районный суд Саранска бывшему министру культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии Анатолию Чушкину. Экс-чиновник признан виновным в хищении почти шести миллионов бюджетных рублей. Сам фигурант, почти два года находившийся под следствием, своей вины так и не признал.

Как сообщил Следственный комитет по РМ, бывший глава ведомства осужден за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Так, более 5 миллионов рублей, выделенных республиканским бюджетом на обновление двух объектов в Саранске, руководитель похитил в 2018 году вместе со знакомым бизнесменом под видом выполнения и оплаты ремонтных работ.

По информации прокуратуры республики, речь идет о таких объектах, как Свято-Предтеченская церковь и паломнический центр "Гостиница "Макаровская". Соучастник чиновника ранее уже был осужден по этому эпизоду.

Кроме того, с марта 2017-го по октябрь 2018 года подсудимый при организации форумов по развитию и укреплению межнационального и межконфессионального сотрудничества похитил еще более 900 тысяч рублей. Средства были выделены коммерческой структуре на услуги питания для участников проектов. Однако эти услуги не оказывались, а деньги были переданы главе минкульта.

Отбывать наказание фигуранту предстоит в колонии общего режима. Помимо лишения свободы ему назначен штраф в 600 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.