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19.01.2021 17:48
Рубрика: Происшествия

Суд вернул в СИЗО экс-министра культуры Мордовии за телефонные разговоры

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Обвиняемый в хищении бюджетных средств экс-глава минкульта Мордовии Анатолий Чушкин, который месяцем ранее был отпущен из-под стражи, вернется в СИЗО. Такое решение принял суд в связи с тем, что подозреваемый нарушил запрет на использование средств связи и сети Интернет: с его телефона было совершено около более 1000 звонков - в том числе свидетелям по уголовному делу.

Об этом сообщил Ленинский районный суд Саранска.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Напомним, что бывший министр культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ был задержан 11 февраля прошлого года. С тех пор сроки содержания в СИЗО для экс-чиновника неоднократно продлевались. Однако новогодние праздники фигурант резонансного дела провел дома: 18 декабря суд заменил ему содержание под стражей на запрет определенных действий. В частности, экс-чиновнику запрещалось выходить из дома с 20 до 7 часов, находиться на территории здания республиканского минкульта, пользоваться средствами связи и интернетом - за исключением вызова скорой помощи, полиции и аварийно-спасательных служб, а также общения со следователем, адвокатом и контролирующим органом.

Однако фигурант не выполнил эти требований. Как отмечалось на процессе, за минувший месяц с его абонентского номера более 1000 раз осуществлялись телефонные соединения с многочисленными абонентами и использовался трафик сети Интернет - в том числе со свидетелями обвинения по уголовному делу.

В итоге суд принял решение вновь заключить бывшего министра под стражу - до 10 июля.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как уже писала "РГ", Анатолию Чушкину предъявлено обвинение в хищении по предварительному сговору с бизнесменом Рястямом Косаевым 5 184 072 рублей. Деньги из республиканской казны направлялись на реконструкцию нескольких объектов культуры Саранска - в том числе на ремонт фасадов зданий Свято-Предтеченской церкви и паломнического центра "Гостиница Макаровская".

Кроме того, следствие считает, что им были совершены хищения бюджетных средств с апреля 2017-го по февраль 2018 года (в сумме 235 тысяч рублей) и с апреля по ноябрь 2018 года (в сумме 650 тысяч рублей). Деньги были похищены под видом оказания коммерческой организацией услуг питания в рамках проектов по укреплению межнационального и межконфессионального сотрудничества. В действительности же эти услуги не оказывались.

В октябре минувшего года суд вынес приговор соучастнику экс-министра Рястяму Косаеву. Бизнесмен полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Предприниматель приговорен к полутора годам колонии общего режима.

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