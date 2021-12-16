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16.12.2021 09:08

АО "Транснефть - Западная Сибирь" и ПАО "Транснефть" получили патент на задвижку с составным трехэлементным шибером

Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала на имя ПАО "Транснефть" и АО "Транснефть - Западная Сибирь" патент №2761889 на изобретение "Задвижка с составным шиберным элементом".

Изобретение зарегистрировано в государственном реестре изобретений Российской Федерации в декабре 2021 года.

Разработка, предложенная специалистами АО "Транснефть - Западная Сибирь", относится к запорной арматуре, служащей для перекрытия потока среды при эксплуатации магистральных трубопроводов.

Реализованные решения в конструкции позволят избежать трения уплотнительных поверхностей элементов задвижки во время ее открытия и закрытия. Таким образом, будет обеспечена герметичность перекрытия потока транспортируемой среды - нефти и нефтепродуктов. Это, в свою очередь, повысит надежность герметизации трубопроводов согласно строгим стандартам промышленной безопасности.

Разработка инновационных образцов оборудования - важная составляющая деятельности АО "Транснефть - Западная Сибирь" в части реализации программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. За 2021 год Роспатентом были зарегистрированы исключительные права АО "Транснефть - Западная Сибирь" на 5 объектов интеллектуальной собственности по технологиям и способам проведения работ и на 14 объектов интеллектуальной собственности, разработанных в рамках выполнения НИОКР.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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