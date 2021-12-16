На Алтае планируют наладить сборку белорусских лифтов

Делегация Алтайского края в середине декабря побывала с рабочим визитом в Республике Беларусь и договорилась о создании совместного предприятия по производству пассажирских лифтов на территории края. Региональные власти надеются, что собственный выпуск такой продукции поможет решить проблему переоборудования многоквартирных домов новыми подъемными устройствами. Ведь до середины февраля 2025 года в крае надо заменить почти две тысячи лифтов.

По словам вице-губернатора Алтайского края Александра Лукьянова, возглавлявшего делегацию, это пока рамочные договоренности.

- Детали будущего проекта в ближайшее время должны обсудить уже непосредственные его участники - белорусская компания "Могилевлифтмаш" и предприятия нашего кластера энергомашиностроения - Ассоциации "АЛТЭК". Им предстоит выработать конкретные условия создания совместного предприятия, конечно, предварительно просчитав экономическую обоснованность организации такого производства, - добавил Александр Лукьянов.

В Алтайском крае надеются, что организация сборки лифтов в регионе позволит существенно удешевить поставки этого оборудования. По словам председателя Ассоциации "АЛТЭК" Дмитрия Абалымова, экономический эффект планируется достичь за счет того, что новое производство будет развернуто на базе уже действующих в регионе предприятий, обеспечив дополнительную загрузку их мощностей выпуском еще одного вида оборудования.

- Так мы сможем получать качественные и недорогие комплектующие для лифтов. Обрабатывать металл можно в Алтайском крае, а современные механизмы, электронику поставлять из Могилева. Тогда у нас получится хороший и качественный продукт по приемлемой цене, - подчеркнул Дмитрий Абалымов.

Как уже писала "Российская газета" (выпуск "Экономика Сибири" - "РГ" №268 от 25.11.21), по требованиям технического регламента Таможенного союза все лифты, отслужившие свой двадцатипятилетний срок службы, необходимо обновить до 15 февраля 2025 года. После этой даты их просто нельзя будет эксплуатировать.

В Алтайском крае, по данным регионального министерства строительства и ЖКХ, под это нормативное ограничение подпадают 1952 лифтов из 4924, работающих сегодня в регионе. На их замену требуется около пяти миллиардов рублей, то есть примерно по 1,7 миллиарда в год. Пока же в крае из регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов ежегодно выделяют на эти цели около 200 миллионов рублей. Да и в целом общий годовой объем средств, собираемых в фонд с собственников жилья, не превышает одного миллиарда рублей. И этой суммы давно не хватает на все виды ремонтных работ, которые необходимы многоэтажкам.

В этом году в городах Алтайского края заменили 77 лифтов в 27 многоквартирных домах, направив на эти цели 150 миллионов рублей из средств, накопленных жителями региона в фонде капремонта. Все подъемники были закуплены у белорусского предприятия "Могилевлифтмаш". Кроме того, еще сорок лифтов для семи многоэтажек приобретены по системе факторинга - банковской рассрочки, проценты по которой будет гасить федеральный Фонд ЖКХ. Но даже с помощью факторинга число заменяемых лифтов в регионе за год увеличилось со 100 до 117. А необходимо модернизировать свыше 600 подъемных устройств в год, чтобы все устаревшие лифты соответствовали техрегламенту.

По мнению исполнительного директора Союза промышленников Алтая Виктора Мещерякова, создать совместное предприятие при желании можно достаточно быстро - меньше чем за год. Но проблема в том, будет ли оно загружено и рентабельно.

- Главное - найти средства на приобретение больших партий комплектующих, чтобы загрузить мощности. А если приобретать будут как сейчас - около ста подъемников в год, - то нет никакой экономической целесообразности создавать собственное производство. Такой объем можно закупить в Беларуси, - подчеркнул глава союза промышленников.

Алтайская делегация обсудила с белорусской стороной расширение поставок алтайских шин для сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники, выпускаемой в республике. А также наращивание поставок в край белорусских комбайнов и запчастей к ним. В этом году алтайские фермеры приобрели 127 таких комбайнов через местного дилера. На следующий год объем поставок планируют увеличить на десять процентов. Кроме того, в Алтайском аграрном госуниверситете при поддержке Минского тракторного завода планируют создать специальный класс, где студенты смогут знакомиться с техникой этого предприятия.

- Из-за пандемии торгово-экономические связи края и республики несколько сократились. Но уже в этом году отмечен рост товарооборота. И надо использовать весь потенциал для развития двусторонних связей, - резюмировал Александр Лукьянов.

Прямая речь

Владимир Овсянников, первый заместитель директора центра продаж и сервиса по РФ компании "Гомсельмаш":

- По итогам одиннадцати месяцев 2021 года мы реализовали в Алтайском крае продукции более чем на один миллиард рублей. Думаю, за последний месяц уходящего года эта сумма еще вырастет. В последние годы всю новейшую технику наше предприятие апробирует на полях Алтайского края, где есть серьезная техническая служба, специалисты которой объективно оценивают качество техники в процессе работы.