На Байкале зафиксировано второе за сутки землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло вечером в среду в акватории озера Байкал. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным толчки зафиксированы в 96 км к юго-востоку от Иркутска. Эпицентр находился в акватории Байкала в Республике Бурятии. Подземные толчки ощущались в Иркутске, передает ТАСС.

Ранее в этот же день - в среду, около 11 часов по местному времени - было зафиксировано землетрясение, эпицентр которого находился в Кабанском районе Республики Бурятия, в 22 километрах от населенного пункта Танхой. Сообщалось, что жизнедеятельность населения в зоне сейсмологического события не нарушена, пострадавших нет, уточнили в МЧС.