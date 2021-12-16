Сбежавшую с миллионами кассиршу из Ачинска арестовали до 7 февраля

Ачинский городской суд выбрал меру пресечения женщине, которую подозревают в хищении крупной суммы рублей, долларов и евро из банка, где она работала.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 24 дня, иными словами, до 7 февраля.

Напомним, ЧП произошло в Ачинске Красноярского края в начале декабря. Там пропала служащая одного из банков, а позже выяснилось, что из финансовой организации исчезла крупная сумма денег. Впоследствии правоохранителям удалось найти контакт с матерью беглянки и убедить ту уговорить дочь вернуться и сдаться полиции. Сейчас с подозреваемой в хищении работают следователи.