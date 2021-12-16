Сотрудников омского политеха заподозрили в хищении 2 миллионов рублей

В отношении пока неустановленных сотрудников Омского технического университета возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. По предварительной информации, в результате хищения денежных средств государству был нанесен ущерб в два миллиона рублей.

По данным следствия, в 2018 году ОмГТУ заключил договор с коммерческой организацией на выполнение научно-исследовательской работы стоимостью более восьми миллионов рублей.

- В период с декабря 2018-го по апрель 2020 года неустановленные лица, используя научно-исследовательские наработки ОмГТУ, путем обмана с целью хищения денежных средств подготовили и оформили от имени коммерческой организации отчетную научно-техническую документацию о выполненных работах, - сообщает УФСБ России по Омской области.

Злоумышленники получили перечисленную вузом оплату за научную работу в полном объеме и распорядились ими по своему усмотрению.