Сотрудников омского политеха заподозрили в хищении 2 миллионов рублей

Новости

Росприроднадзор обнаружил более ста нарушений у нефтяных стивидоров 16:13
Попова допустила последовательное распространение "омикрона" в России 15:57
Во Франции закрывают мечети 15:44
Захарова: РФ конструктивно отвечает на попытки Запада нагнетать обстановку 15:42
Попова назвала удовлетворительным состоянии всех россиян с "омикроном" 15:37
СМИ: Елизавета II отменит предрождественский семейный ужин из-за "омикрона" 15:22
Голикова: Производители зарубежных вакцин не обращались за регистрацией 15:13
В Египте автобус с российскими туристами попал в ДТП 15:10
В Москве резко упадет атмосферное давление 15:01
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона" 14:53
Жители Беларуси оценили отношения с Россией 14:52
В Москве задержали группировку фальшивомонетчиков 14:46
Голикова не поддержала идею страховать "антиваксеров" от ковида по ДМС 14:40
В Ростове археологи обнаружили бутылку с посланием из 1901 года 14:39
Минстрой: Ввод жилья превышает показатели прошлого года на 25% 14:36
Голикова оценила перспективы создания вакцины от "омикрона" 14:32
В Удмуртии представили первую в России "Деревню будущего" 14:32
В Центральной России похолодает до минус 35 14:25
Российские инспекторы начали проверку военного объекта в Норвегии 14:15
Попавший в больницу мэр Ярославля рассказал о своем самочувствии 14:05
Самая высокая концентрация антител после COVID-19 обнаружена у пожилых 13:56
Кабмин усовершенствует законодательство о садоводстве и огородничестве 13:56
В Австрии локдаун не помешал увеличить зарплату политикам 13:52
Голикова назвала регионы России, где обнаружен "омикрон" 13:50
В МИД заявили о непричастности России к убийству Хангошвили 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 15:39
Рубрика: Происшествия

Сотрудников омского политеха заподозрили в хищении 2 миллионов рублей

Текст: Наталья Граф

В отношении пока неустановленных сотрудников Омского технического университета возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. По предварительной информации, в результате хищения денежных средств государству был нанесен ущерб в два миллиона рублей.

В Хабаровском крае при строительстве больницы похитили 8 млн рублей

По данным следствия, в 2018 году ОмГТУ заключил договор с коммерческой организацией на выполнение научно-исследовательской работы стоимостью более восьми миллионов рублей.

- В период с декабря 2018-го по апрель 2020 года неустановленные лица, используя научно-исследовательские наработки ОмГТУ, путем обмана с целью хищения денежных средств подготовили и оформили от имени коммерческой организации отчетную научно-техническую документацию о выполненных работах, - сообщает УФСБ России по Омской области.

Злоумышленники получили перечисленную вузом оплату за научную работу в полном объеме и распорядились ими по своему усмотрению.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Песков сообщил подробности разговора Ушакова и Салливана по гарантиям безопасности
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона"
В ВОЗ рассказали, когда могут одобрить "Спутник V"
В Египте автобус с российскими туристами попал в ДТП
Британский журналист призвал прекратить демонизировать Москву
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов