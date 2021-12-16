В Новосибирске в банях и салонах красоты потребуется QR-код

В Новосибирске с 20 декабря QR-коды придется показать клиентам в парикмахерских, салонах красоты, косметических и спа-салонах. Аналогичные требования введены при посещении бань, саун и соляриев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Очередные изменения в ограничительные меры, действующие для предотвращения распространения COVID-19, приняты правительством области. В частности, расширен перечень предприятий сферы услуг, куда можно будет попасть, обязательно предъявив QR-код. Он может заменить один из нескольких документов. В их числе - сертификат о сделанной прививке на бумаге, отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 48 часов), справка о перенесенном коронавирусе либо справка о противопоказании к вакцинации. Все эти требования не распространяются на посетителей в возрасте до 18 лет.

Однако детей в новогодние праздники не пустят на аттракционы, в развлекательные центры, в игровые комнаты. Все они будут закрыты с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022-го.

Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства, которым в прошлом году был введен режим повышенной готовности.

Справка "РГ"

К настоящему времени в Новосибирской области зарегистрировано более 89 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Скончалось от болезни более четырех тысяч пациентов.