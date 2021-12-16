В Петербурге задержали водителя, сбившего пешеходов на Невском проспекте

Мужчина, который сбил двух пешеходов на Невском проспекте, задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, которая взяла на контроль ход расследования обстоятельств резонансного ДТП.

Напомним, минувшим вечером на большой скорости автомобиль влетел в двух пешеходов, которые переходили Невский проспект возле дома №20. Погибла 23-летняя девушка.

Автомобиль влетел в нее на огромной скорости, у нее не было шансов выжить. Пострадал и 26-летний парень, он шел чуть поодаль. Его госпитализировали в Мариинскую больницу.

За рулем иномарки был 46-летний мужчина. Он отказался от медицинского освидетельствования, но внешние признаки указывали на то, что он был в состоянии алкогольного опьянения.