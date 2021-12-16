Как наследственное планирование помогает предотвратить развал бизнеса

Термин наследственное планирование пока еще только приживается в российском обществе. Тема смерти у нас во многом табуирована, мы стараемся отложить момент составления завещания, не обсуждаем с близкими, как бы они хотели поделить свое имущество - неэтично, меркантильно…. В итоге наследование происходит по закону и не всегда воспринимается как справедливое.

Причем такая философия характерна и для обычных граждан, и для многих предпринимателей. Пожалуй, одна из наиболее нашумевших историй 2021 года связана с косметической сетью Natura Siberica. Ее создатель Андрей Трубников ушел всего в 61 год. К тому моменту в холдинге было около 20 компаний. Изначально предполагалось, что 60-процентная доля умершего будет поделена поровну между четырьмя наследниками, но третья жена с этим не согласилась. Она через нотариуса привлекла доверительного управляющего, что было воспринято первой семьей как попытка рейдерского захвата.

Не менее громко делили имущество миллиардера Дмитрия Босова, который скончался в 2020 году. Нотариус оформила на вдову половину доли умершего в "Аллтеке" как супружескую - мать и четверо сыновей от первых двух браков оспорили это в судах. В свою очередь вдова оспаривала решение общего собрания об изменении устава и расширении полномочий гендиректора компании. Разбирательства завершились только весной 2021 года. Все это время действовали обеспечительные меры, мешающие сделке по "Сибантрациту".

Можно ли избежать подобных конфликтов в семье и предотвратить развал бизнеса? Да, уверяют эксперты. Причем озаботиться этим должен сам собственник еще при жизни.

- Задача наследственного планирования - свести к минимуму риски, если человек хочет, чтобы его актив пережил смену поколений, - подчеркивает Виктор Вяткин, руководитель Бутика наследственных решений "3В Консалтинг".

Юристы советуют не замыкать корпоративное управление на одном человеке, лучше совет директоров - это поможет быстро переизбрать руководство. Если нет завещания, нотариус назначает на полгода доверительного управляющего, проблема в том, что нужно согласовать его кандидатуру со всеми наследниками, а консенсус тут редко достижим. Кстати, спор вокруг Natura Siberica как раз связан с тем, мог ли нотариус назначить доверительного управляющего только по заявлению вдовы. Чтобы не пускать ситуацию на самотек и предотвратить остановку, целесообразнее указать в завещании душеприказчика (родственника, семейного юриста, бизнес-партнера), который будет выполнять волю покойного и сохранять активы.

Альтернативным инструментом наследственного планирования выступает наследственный фонд. Впервые такой термин в ГК РФ появился в 2018 году: юрлицо, управляющее имуществом в интересах других. По форме похоже на зарубежный траст, основная цель - избежать деления на доли и сохранить управляемость бизнеса. Проблема в том, что регистрируется такой фонд только после смерти владельца активов. Это делает нотариус по завещанию. Обособление имущества тоже происходит после открытия наследства. Возможно, именно поэтому он не получил особого распространения. Впрочем, ситуация вскоре изменится: уже с марта 2022 года можно будет создавать личные фонды. Их главное отличие в том, что регистрация и обособление имущества происходит еще при жизни учредителя. Примерно через пять лет активы фактически получают иммунитет от кредиторов, что является плюсом. Минус - дорогой "вход", минимум 100 миллионов рублей.

- С одной стороны, интересно, но есть моменты, которые отпугивают потенциальных учредителей. В частности, для малого бизнеса выгодна "упрощенка", а личный фонд находится на общей системе налогообложения. Кроме того, с распределенного дохода у выгодоприобретателей возникает НДФЛ, тогда как обычно при наследовании близкие родственники этот налог не платят,- рассуждает правовед Евгений Петров.

Еще один рабочий инструмент наследственного планирования - брокерский портфель. Если его составить правильно с целью адресной передачи ("голубые фишки", ПИФы, биржевые фонды ETF), он может стать "вечным" и жить без контроля не полгода, а намного дольше, - отмечает Андрей Цуран, гендиректор "БКС Мир инвестиций".

Главная сложность заключается в том, что наследники должны заранее знать, что они получают, и где это лежит. Другими словами, где именно приобретены ценные бумаги, полисы страхования жизни: в банке, у брокера, в УК, страховой компании. А также, как ими можно распорядиться: инвестировать дальше или продать и поделить деньги. Поштучно разделить облигации или акции не всегда возможно, да и стоимость их может существенно отличаться. Оптимальный вариант - открыть несколько брокерских счетов еще при жизни, периодически пополнять и в завещании указать, какой кому предназначен.

По словам управляющего партнера компании ЮС КОГЕНС Светланы Корабель, вопрос с наследниками бизнеса крайне важен. Готовы ли они взять дело на себя? Хотят ли? Есть ли у них предпринимательские способности? На эти вопросы поможет ответить проект "Преемники", который затрагивает юридическую, финансовую, корпоративную и образовательную сферы. Консультанты работают в том числе с детьми предпринимателей, начиная с 13 лет.

- Наследственный план обычно ассоциируется с завещанием и брачным договором, но это заблуждение. Передать акции - не равно передать бизнес, они могут оказаться совершенно бесполезны, если не научить ими правильно управлять. Иногда интереснее сохранить актив в натуре, чем продать и часть средств потерять. Кроме того, есть много нюансов. Например, в России нельзя открыть совместный брокерский счет, а если умерший не успеет составить завещание, все его счета, в том числе брокерские, поступят в общую наследственную массу, - говорит Светлана Корабель.