Росприроднадзор обнаружил более ста нарушений у нефтяных стивидоров

При проверке компаний-операторов, занимающихся перевалкой нефтепродуктов в портах, Росприроднадзор обнаружил множество нарушений, рассказала глава ведомства Светлана Радионова на своей странице в Instagram.

После разлива нефти под Новороссийском вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проверить 86 нефтяных стивидоров, в частности на готовность к ликвидации аварийных ситуаций. Радионова рассказала, что проверка идет полным ходом и у компаний, которые уже посетили инспекторы, обнаружили более ста нарушений.

"У всех практически одни и те же проблемы", - пишет Радионова. Так, у компаний нет достаточных ресурсов для предупреждения и ликвидации аварий, не проводятся соответствующие учения, нет сооружений для защиты водных объектов от загрязнений, отсутствуют заключения государственной экологической экспертизы, отходы хранятся "где придется".

"Такие нарушения говорят только об одном: халатность руководства стивидорных компаний просто зашкаливает!" - резюмировала глава Росприроднадзора.

Она добавила, что до конца текущего года будут проверены еще две компании. В следующем году проверки ждут 109 организаций. Всех нарушителей обяжут привести деятельность в соответствие с природоохранным законодательством.