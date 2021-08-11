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Рубрика: Происшествия

СК сообщил подробности дела о разливе нефти в Новороссийске

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В настоящее время уголовное дело по факту загрязнения акватории Черного моря в Новороссийске передано в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В связи с широким общественным резонансом руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Павел Выменец инициировал передачу уголовного дела по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по части 1 статьи 252 УК РФ (загрязнение морской среды), для дальнейшего расследования следственными органами СК России", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа в порту Новороссийска произошел залповый выброс нефти при погрузке танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции), который удалось локализовать. ЧП было зафиксировано в шести километрах от берега, в районе новороссийского курортного поселка Южная Озереевка. Площадь загрязнения оказалась в 400 раз больше первоначально заявленной.

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