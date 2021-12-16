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16.12.2021 13:56
Рубрика: Общество

Самая высокая концентрация антител после COVID-19 обнаружена у пожилых

Текст: Нина Егоршева

Наиболее высокая концентрация антител после перенесенного коронавируса выявлена у пожилых людей. Об этом сообщил медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов, комментируя итоги совместного с Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова (ВМА) исследования по изучению сроков появления специфических антител после COVID-19.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Возраст - это существенный фактор, который влияет на концентрацию антител. Наиболее высокие концентрации антител были получены у пожилых пациентов", - сказал Денисов, чьи слова передает РИА Новости.

Эксперт пояснил, что концентрация антител у легко переболевших COVID-19 мужчин через 60 суток после заболевания снижается. При этом у легко переболевших коронавирусом женщин, наоборот, наблюдается положительная динамика уровня антител.

В результате исследования было установлено, что антитела формируются у всех переболевших, уровень нарастает до наибольшего значения к 45-му дню наблюдения. Максимальная концентрация сохраняется на 60-е сутки наблюдения. Антитела сохраняются минимум до 180 дней после перенесенной инфекции.

Также отмечается, что у пациентов, которые перенесли COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме, не было замечено зависимости выработки антител от пола. При этом у пожилых людей наблюдался более высокий уровень иммуноглобулинов, чем у молодых пациентов.

Исследование проводилось с 1 июня 2020 года по 1 августа 2021 года, в нем принял участие свыше 1600 добровольцев.

Ранее была обнаружена зависимость уровня антител после прививки от кишечной микробиоты. Сообщалось, что чем меньше в организме кишечных бактерий под названием Bifidobacterium adolescentis, тем меньше антител вырабатывалось после вакцинации от COVID-19. Соответственно, достаточное количество этого вида бактерий обеспечивало и лучшую выработку антител.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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