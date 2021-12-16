Сенатор Цеков: В Конгрессе пытаются подорвать диалог Москвы и Вашингтона

Инициатива группы американских сенаторов объявить Россию "спонсором терроризма" подрывает диалог Москвы и Вашингтона, считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее американские сенаторы предложили предоставить в будущем году военную помощь Украине в размере 450 миллионов долларов и закрепить за Россией статус "государства - спонсора терроризма".

"Эта инициатива подрывает диалог России и США, если она будет принята. Она характеризует определенную часть американской политической верхушки", - сказал Цеков РИА Новости.

Сенатор от Крыма подчеркнул, что Россия - страна-защитница, которая разрешает конфликты, развязываемые США, которая не вмешивается в дела суверенных государств, уважает права стран. "И вдруг ее называют спонсором терроризма", - добавил он.

По мнению Цекова, его американские коллеги предлагают дать деньги "не на мир, а на войну". Политик надеется, что в Белом доме не поддержат эту инициативу. Он также напомнил, что в ходе недавних переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена шла речь о дипломатическом урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.