Сенатор предложил конфисковывать машины у автоблогеров-хулиганов

У видеоблогеров-автовладельцев, которые регулярно нарушают Правила дорожного движения для роликов в соцсетях с опасными трюками, необходимо конфисковывать машины, считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

"Блогеры зачастую являются людьми, которые в погоне за "хайпом", за популярностью совершают невообразимые поступки, угрожая не только своей, но и чужой безопасности. К сожалению, чем опасней их выходки, тем больше они привлекают внимания зрителей", - сказал Башкин РИА Новости.

"Видимо, действительно необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию, и если водитель - собственник автомобиля, при этом являющийся источником повышенной опасности для окружающих, то автомобиль надо конфисковывать", - отметил он.

По мнению сенатора, такую меру стоит применять при условии многократных правонарушений, если поведение водителя представляет серьезную общественную опасность. "Но раз не помогают уговоры, не помогают штрафы, не страшит угроза собственной жизни и жизни и безопасности окружающих - значит, такому человеку рано владеть автомобилем и его надо конфисковывать", - добавил Александр Башкин.

15 декабря в подмосковном Одинцове автоблогер Михаил Литвин въехал на иномарке в галерею торгового центра. Видео своей поездки он сам выложил в соцсети.