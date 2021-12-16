Слуцкий: Высылка российских дипломатов осложнит отношения с ФРГ

Решение Берлина выслать российских дипломатов осложнит отношения между двумя странами, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что ни решение суда, из-за которого произошла высылка, ни саму высылку дипломатов нельзя назвать справедливыми.

"Весь процесс был политически мотивированным и с большими пробелами в доказательной базе, что заставляет сомневаться в объективности вердикта", - передает ТАСС слова депутата.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что решение властей Германии о высылке дипломатов не останется без ответа.