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16.12.2021 15:22
Рубрика: В мире

СМИ: Елизавета II отменит предрождественский семейный ужин из-за "омикрона"

Текст: Екатерина Забродина

Королева Великобритании Елизавета II отказалась от планов собрать семью на традиционный предрождественский ужин из-за обострения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщила газета Daily Express со ссылкой на источник в окружении Ее Величества.

Фото: DANIEL DEME/EPA
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Решение объясняется "мерами предосторожности" на фоне роста числа случаев заболевания новым штаммом. Собеседник издания признал, что королева приняла его "с сожалением", однако считает правильным. Елизавета II сочла, что семейный сбор "поставил бы под угрозу рождественские планы слишком многих людей". Он должен был состояться на следующей неделе в Виндзорском замке.

В то же время Ее Величество по-прежнему намерена отметить праздник в своем поместье Сандрингем в узком кругу близких родственников, как она делала это с 1988 года. Как бы то ни было, это будет ее первое Рождество без супруга принца Филиппа, скончавшегося в этом году.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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