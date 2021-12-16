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16.12.2021 11:10
Рубрика: Культура

Стала известна дата выхода сериала "Сергий против нечисти"

Текст: Сусанна Альперина
Мистический комедийный детектив о борьбе с силами тьмы "Сергий против нечисти" (рабочее название "Отец Сергий") выйдет в онлайн-кинотеатре KION 5 января.
Фото: youtube.com/ KION Фото: youtube.com/ KION
Фото: youtube.com/ KION

Главный герой долгожданного сериала, премьера которого состоялась на фестивале "Пилот", где его смогли оценить первые зрители - Сергий (Роман Маякин) - бывший священник, отстраненный от служения. Теперь он раскрывает преступления, совершенные при участии темных сил. Для Сергия это не только борьба со злом, но и бизнес: за каждую добытую нечисть он получает от добрых сил в лице Тетушки (Ирина Розанова) неплохое вознаграждение. Сергий не сторонится земных удовольствий и время от времени попадает в передряги, в связи с чем на его след выходит следователь полиции капитан Катя Земцова (Лукерья Ильяшенко).

Фото: kinopoisk.ru
Культовый сериал "Клиент всегда мертв" получит продолжение

Катя не готова верить в сверхъестественное и подозревает Сергия в совершении страшных преступлений. Вместе им придется пройти большой путь и научиться доверять друг другу. Впереди их ждут не только битва с нечистью (в первом сезоне это Упырь, Кощей и Кот-Баюн), но и козни вредного и завистливого сослуживца Кати - оперативника Кракина (Дмитрий Куличков).

Главные роли в сериале исполнили Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко. Этот тандем знаком зрителям по сериалу "Сладкая жизнь", который в свое время стал настоящим хитом. Также в сериале снимались - Михаил Осипов, Николай Шрайбер, Ольга Веникова и Ирина Вилкова. Режиссер сериала "Сергий против нечисти" - Кирилл Кузин. Он начинал карьеру в середине 2000-х, работая над проектами телеканала ТНТ - "Самый лучший фильм", "Бульдог-шоу". В дальнейшем был одним из режиссеров популярного сериала "Лондонград" - авантюрного экшна о приключениях русскоязычных жителей Лондона.

Кстати

По решению жюри фестиваля сериалов "Пилот" в Иваново сериал "Сергий против нечисти" линейки KION Originals удостоился специальной награды с формулировкой "За мастерское смешение жанров".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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