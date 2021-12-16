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16.12.2021 17:12
Рубрика: Происшествия

Суд отказался отменить арест Ивану Сафронову

Текст: Наталья Козлова

Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова, являющегося фигурантом уголовного дела о госизмене.

Адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова объявлен в розыск

Напомним, 4 октября Московский городской суд постановил продлил ему арест еще на 3 месяца. Таким образом, обвиняемый пробудет под арестом до конца новогодних праздников - до 7 января 2022 года.

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. В тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Свою вину Сафронов не признает. По информации ФСБ, он сотрудничал с одной из спецслужб НАТО и передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и обороне России.

По официально не подтвержденной информации, Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены - о передаче за границу сведений о наших военных в Сирии

Происшествия Правосудие Суд

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