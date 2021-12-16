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Трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" показали с графикой PS One

Текст:   Богдан Бобров
16.12.2021,  
16:57
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

К премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой" на YouTube-канале Jackarte опубликован трейлер картины, полностью стилизованный под графику уровня консоли PlayStation первого поколения.

Все сцены "пересняты" с соответствующими тому времени угловатостью и грубой анимацией.

Сейчас франшиза Marvel's Spider-man для компания Sony является одной из самых приоритетных, в настоящее время разрабатывается игра, в которой Питеру Паркеру и Майлзу Моралесу предстоит вступить в противостояние с Веномом.

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