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16.12.2021 10:01
Рубрика: Легковые авто

Удачный год: сотрудники Daimler получат премию до полумиллиона рублей

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несмотря на кризисные явления в автопроме руководство концерна Daimler еще до подведения финансовых итогов объявило 2021 год успешным. Сотрудникам пообещали выплатить премию в размере до 6 тысяч евро (почти 500 тысяч рублей).

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Как сообщает портал Motor1, концерн выплатит деньги работникам, которые трудятся в Германии. Это порядка 100 тысяч человек. Премия должна прийти в февральскую зарплату. Точный размер бонуса будет зависеть от зарплаты каждого конкретного сотрудника.

Руководство Daimler подчеркивает, что результаты развития компании в этом году - это достижение всей команды концерна.

С начала этого года и конца сентября производитель поставил 617 508 автомобилей по всему миру, это на три процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Лучше всего продавались машины S-Class: прирост составил 45 процентов, за 9 месяцев было продано 62 306 автомобилей.

#Mercedes-Benz