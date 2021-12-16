Удачный год: сотрудники Daimler получат премию до полумиллиона рублей

Несмотря на кризисные явления в автопроме руководство концерна Daimler еще до подведения финансовых итогов объявило 2021 год успешным. Сотрудникам пообещали выплатить премию в размере до 6 тысяч евро (почти 500 тысяч рублей).

Как сообщает портал Motor1, концерн выплатит деньги работникам, которые трудятся в Германии. Это порядка 100 тысяч человек. Премия должна прийти в февральскую зарплату. Точный размер бонуса будет зависеть от зарплаты каждого конкретного сотрудника.

Руководство Daimler подчеркивает, что результаты развития компании в этом году - это достижение всей команды концерна.

С начала этого года и конца сентября производитель поставил 617 508 автомобилей по всему миру, это на три процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Лучше всего продавались машины S-Class: прирост составил 45 процентов, за 9 месяцев было продано 62 306 автомобилей.