В 2022 году дефицит автомобилей и рост цен на них сохранятся до лета

Дефицит автомобилей на рынке привел к их удорожанию по итогам года на 35%, сообщили в агентстве "Автостат". В следующем году дефицит автомобилей и рост цен сохранятся до лета, прогнозируют эксперты.

Сбои из-за пандемии в поставках комплектующих, в частности электронных чипов, привели и к срывам выпуска новых автомобилей. Летом в минпромторге предполагали, что ситуация нормализуется осенью. Но настала зима, год закончится с дефицитом. Автомобили массовых моделей по-прежнему невозможно свободно купить. Остатки предлагают по завышенным ценам, очереди на новые авто расписаны до второй половины 2022 года, рассказал генеральный директор "Автостат" Сергей Целиков. По его словам, проблемы по ряду моделей есть у Volkswagen, Toyota, Kia, Hyundai. Более или менее благополучная ситуация в премиальном сегменте. Автомобили Audi, BMW, Mercedes можно купить сразу и по ценам, близким к тем, что рекомендованы производителями.

За 11 месяцев 2021 года цены от производителей на легковые автомобили в России выросли в среднем на 23%. Дилеры на фоне дефицита прибавили еще 10-15%. Так что к концу года итоговый рост цен составит 35-40%, указал Целиков. Из-за нехватки автомобилей в 2021 году в России их будет продано около 1,4 млн штук, всего на 6% больше, чем в 2020 году.

Если в 2022 году сохранится такой же разрыв между ценами от производителей и ценами у дилеров, спрос остановится на фоне отсутствия роста доходов населения, заметил Целиков. "Пока спрос значительно превзошел предложение, и мы видим, что он также перейдет в следующий год", - сказал он. Но к лету ситуация все же должна стабилизироваться, рассчитывают в "Автостате". На фоне нехватки новых автомобилей подорожали также подержанные - в среднем на 26%. Причем относительно новые автомобили с возрастом до 7 лет за год выросли в цене сразу на 36%. То есть тот, кто приобрел новый автомобиль 2-3 года назад, теперь может продать его дороже, чем купил. Правда, купить на вырученные деньги новый не получится. Дефицитом воспользовались китайские бренды. Автомобили Haval, Geely, Chery, Changan, Lifan и другие уже заняли более 7% российского рынка. По качеству эти авто догнали корейские модели.

Цены докатились до "скорых"

Цены производителей на автомобили для системы здравоохранения выросли на 20% против заложенных ранее прогнозов в программу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам у президента РФ Владимира Путина.

"Мы фиксируем, по информации субъектов РФ, повышение нашими производителями на 20% цен на автомобили. Это следствие других удорожаний, против тех, которые ранее мы закладывали, когда рассчитывали деньги на финансирование соответствующих программ. В этих условиях актуальным остается вопрос выделения в полном объеме тех ассигнований, которые планировались на программы модернизации первичного звена", - заявила Голикова.

Чтобы успеть сделать закупки у производителей по более низким ценам, следует поскорее выделить на это из бюджета деньги, считает Голикова. "Сегодня промышленность должна четко понимать, на какие параметры производств она может рассчитывать, и, может быть, если у нас будут опережающими темпы [финансирования], мы по более дешевым ценам и большими объемами можем эти автомобили разного класса закупить", - сказала она.

Подготовила Анастасия Селиванова