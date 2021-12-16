В Центре Гамалеи назвали высокой вероятность распространения "омикрона"

Вероятность распространения штамма коронавируса "омикрон" высока, заявил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Он привел в пример Великобританию, где на "омикрон" приходится почти 40% от общего числа заражений.

"Поэтому напряженность с COVID-19 не спадает и нужно принимать законы, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан", - отметил он в эфире телеканала "Россия-24".

Штамм коронавируса "омикрон" считается крайне заразным, так как один больной может инфицировать сразу трех человек. Он был обнаружен уже почти в 80 странах мира. Отличить один штамм от другого помогут медицинские анализы, однако есть ряд симптомов, которые могут облегчить определение варианта вируса. Это утомляемость, учащенный пульс, першение в горле, боль в мышцах и сухой, но несильный кашель.