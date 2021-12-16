В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления

Павел Крашенинников внес в Госдуму этот законопроект вместе с руководителем профильного комитета Совета Федерации Андреем Клишасом. Ранее те же авторы предложили на рассмотрение палаты новую версию закона об организации региональной власти, и она была одобрена парламентом. Новый документ продолжает развивать положения Основного Закона, которые граждане одобрили в ходе общероссийского голосования. Законопроект об организации МСУ является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране.

Нормы проекта призваны устранить путаницу с распределением полномочий между регионом и муниципалитетом. С этой целью законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенций органов местного самоуправления. При этом за городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач. Представители власти не смогут "кивать друг на друга", и гражданам это на руку, считает глава профильного комитета ГД. Его коллега из Совфеда Андрей Клишас рассчитывает, что новый закон позволит снять противоречия между регионами и муниципалитетами, а также погасить возникающие на этой почве конфликты.

Согласно документу, у местного самоуправления будет 27 неотъемлемых полномочий (например, благоустройство и уборка территорий, транспортное обеспечение и т.п.). Кроме того, будет список тех функций, которые могут быть перераспределены на региональном уровне. По оценке Клишаса, такая норма позволит обеспечить индивидуальный подход к распределению полномочий в каждом конкретном регионе. В результате система будет настроена для наиболее эффективного решения задач. Для граждан польза очевидна - можно будет разобраться, кто за что отвечает и к кому обращаться.

Законопроектом четко прописывается структура местного самоуправления. Устанавливается, что МСУ осуществляется в городских и муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения. Иными словами, в основе организации власти на местах будет заложен принцип привязки к населению вместо территориального принципа, пояснил Павел Крашенинников.

Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет

Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах. "Общая структура органов местного самоуправления при этом остается неизменной", - уточнили в профильном думском комитете. Она будет состоять из представительного органа, главы муниципального образования и местной администрации. Будет и возможность создания контрольно-счетного органа. Цель таких новаций вполне понятна - наведение порядка. Не получится переваливать ответственность с одной администрации на другую, то есть чиновники, как говорится, не смогут быть "стрелочниками", считает Андрей Клишас. Ведь за всю территорию округа или района будет отвечать единая администрация муниципалитета.

То есть, если такие нормы заработают, в прошлое должны будут уйти "ничьи" дороги или даже отдельные территории. А такое раньше было, отметил сенатор. Опять же будет понятно, с кого спрашивать - с администрации городского округа или муниципального района.

Кстати, об ответственности - на эту тему предложены важные нововведения. Усиливается ответственность глав муниципальных образований перед руководителем региона. Как пояснил Павел Крашенинников, одним из оснований для отставки главы образования является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Эти показатели закреплены указами президента РФ. Не выполняешь - могут уволить. Но это на крайний случай.

Глава региона также вправе вынести предупреждение, объявить выговор за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий. Отметим, что, согласно действующему законодательству, губернаторы могут отрешать мэров только после решения суда о нецелевом расходовании денег, выделенных муниципалитету из региональной казны.

Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет. Пока все это регионы регулируют сами, а для устойчивости системы нужны общие правила для всех, считают авторы. В качестве единственного способа формирования представительного органа муниципального образования устанавливаются выборы. При этом глава образования может быть избран как на муниципальных выборах, так и представительным органом муниципалитета.

Усиливается ответственность глав муниципальных образований перед руководителем региона

В целом же реализация новых норм поможет повысить эффективность органов местного самоуправления - того уровня власти, который наиболее приближен к населению.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период.

Задача номер один - унифицировать все уровни власти в республиках, краях и областях. Фото: Сергей Михеев

Мнение

Павел Крашенинников: Для граждан важно, чтобы власть работала сообща

Глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ответил на вопросы "РГ".

В Госдуме уже не впервые рассматривают поправки во исполнение новых норм Конституции. Этот законопроект - новый шаг в этом направлении?

Павел Крашенинников: Мы продолжаем регулировать единую систему публичной власти. После обновления Конституции на федеральном уровне были приняты ряд законов, которые как раз посвящены этой тематике. Это законы о правительстве, о Госсовете, также одобрены большие поправки в закон о Конституционном суде и другие. А накануне Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой закон о публичной власти в субъектах Федерации. В этом законе в числе прочего прописывалось и взаимодействие с муниципальной властью - но в небольшом объеме, мы, как говорится, сделали мостики к этому уровню власти.

В новом же законе подробно раскрывается природа, содержание и механизмы работы муниципалитетов. То есть происходит достройка системы после принятия закона о региональной власти. Обращаю внимание на то, что мы внесли этот законопроект сразу после принятия предыдущего, ведь важно не терять темпа и держать единую концепцию.

Какие главные изменения ощутят граждане? Что основное в новом законопроекте?

Павел Крашенинников: Главная цель - упорядочить властные отношения. Чтобы граждане понимали, что происходит. И чтобы представители власти друг на друга не кивали.

Остается множество норм, которые уже работают, но предложено и немало новых. Пожалуй, самое основное - вводится одноуровневая система местного самоуправления. В ее основе будет заложен принцип привязки к населению, а не к территории. Это, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Есть отдельные нормы про представительные органы власти, про глав городов и администраций, их права, обязанности и, конечно же, ответственность.

Для всех должностных лиц местного самоуправления в этих поправках устанавливается срок полномочий в пять лет. А сейчас нет таких ограничений?

Павел Крашенинников: Сейчас это регулируется по-разному, местными уставами. В законе о публичной власти в регионах мы тоже установили такой же срок полномочий - пять лет. Хотелось бы, чтобы для всей страны были установлены единые правила и чтобы не было спекуляций на тему длительности полномочий. Как раз в целях повышения устойчивости системы и устанавливается единый срок.

А каковы цели новых норм об ответственности муниципальных руководителей?

Павел Крашенинников: Для граждан важно, чтобы власть работала сообща. Поэтому, если глава муниципалитета работает не очень хорошо по каким-то показателям, то губернатор сможет применить меры взыскания - предупреждение либо выговор. Если же муниципальный руководитель не соответствует требованиям, установленным указом президента, то глава региона в ряде случаев будет вправе его отправить в отставку. Но это именно крайние случаи.

Кстати, в пятницу, 17 января, в Екатеринбурге пройдет многочасовая конференция, на которой пройдет обсуждение этого законопроекта. Это будет первая в России крупная презентация документа.