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16.12.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

В лесу нашли кладбище желтых такси

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.facebook.com/gregg.martucci Фото: www.facebook.com/gregg.martucci
Фото: www.facebook.com/gregg.martucci

В США обнаружили свалку автомобилей такси, которые создавались специально для перевозчиков в Нью-Йорке, однако по прямому назначению никогда не использовались.

Фото: Скриншот с youtube.com
Блогер нашел кладбище "Геликов"

Около десятка построенных на базе рамных пикапов автомобилей такси в конце нулевых годов изготовила стартап-фирма MetroKing.

Как уточняет Motor1, она даже успела получить патенты на свои разработки в 2011 году, однако до производства автомобилей дело не дошло - у компании закончились средства, в результате она обанкротилась, а невостребованные автомобили оказались на свалке, где под открытым небом гниют до сих пор.

Автор снимков, блогер Грегг Мартуччи, утверждает, что машины были совершенно новыми - на их некоторых деталях даже сохранилась заводские бирки General Motors.