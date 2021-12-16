В лесу нашли кладбище желтых такси

В США обнаружили свалку автомобилей такси, которые создавались специально для перевозчиков в Нью-Йорке, однако по прямому назначению никогда не использовались.

Около десятка построенных на базе рамных пикапов автомобилей такси в конце нулевых годов изготовила стартап-фирма MetroKing.

Как уточняет Motor1, она даже успела получить патенты на свои разработки в 2011 году, однако до производства автомобилей дело не дошло - у компании закончились средства, в результате она обанкротилась, а невостребованные автомобили оказались на свалке, где под открытым небом гниют до сих пор.

Автор снимков, блогер Грегг Мартуччи, утверждает, что машины были совершенно новыми - на их некоторых деталях даже сохранилась заводские бирки General Motors.