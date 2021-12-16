В Volvo рассказали о новинках для России

Компания Volvo рассказала о том, какие новинки привезет в Россию в 2022 году. Итак, как поведали в пресс-службе марки, в первом квартале появится обновленный кроссовер XC60, а ориентировочно во втором квартале электрический XC40 Recharge.

Визуально XC60 - бестселлер бренда в нашей стране - изменился не так сильно. Рестайлинговый автомобиль можно узнать по другой решетке радиатора, модернизированному переднему бамперу, а также по оригинальным колесным дискам.

Внутри у модели появился новый мультимедийный комплекс Sensus 3, который теперь работает на операционной системе Android, а также обновленный пакет систем безопасности.

Что касается XC40 Recharge, то это первый серийный электромобиль марки, он дебютировал два года назад. Модель предлагают исключительно в двухмоторном полноприводном исполнении. Совокупная пиковая мощность двигателей 408 л.с., разгон 0-100 км/ч занимает 4,9 с. Аккумулятор пока только один, емкостью 78 кВтч с возможностью быстрой зарядки до 80% за 40 минут. Запас хода по циклу WLTP заявлен "свыше 400 км".

Пока же из электрифицированных моделей Volvo продает в России только подзаряжаемые гибриды. Это кроссоверы Volvo XC60 Recharge (от 6 359 000 рублей) и XC90 Recharge (от 7 280 000 рублей).

Стоит отметить, что в этом году Volvo отметила 50-летие присутствия на российском рынке.

По итогам одиннадцати месяцев 2021 года продажи марки на нашем рынке составили 8451 авто - на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.