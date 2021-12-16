В зоне действия торнадо в США окажутся 35 миллионов человек

Мощный шторм на Среднем Западе США угрожает миллионам человек. Стихия, которая направилась от Скалистых гор в равнины, способствовала суровым погодным условиям, торнадо и экстремальной пожарной опасности.

По состоянию на 16 часов среды по восточному времени (час ночи четверга МСК) мощные порывы ветра уже были зарегистрированы как минимум в семи штатах. Более 80 миллионов человек предупреждены о шторме и более 35 миллионов могут оказаться в зоне действия торнадо, включая жителей Денвера, Канзас-Сити, Омахи, Де-Мойна, Миннеаполиса, Милуоки и Чикаго.

Офис Национальной метеорологической службы в Миннесоте сообщил, что в городе Плейнвью прошел мощный торнадо. По данным метеорологов, это первый торнадо, зарегистрированный в штате в декабре месяце. Шторм двигался на северо-восток со скоростью 130 километров в час. До сегодняшнего дня в Миннесоте никогда не было торнадо в зимние месяцы декабря, января или февраля, уточняет CNN. Многие пользователи Twitter cфотографировали небо, пропитанное пылью. Сцены могут выглядеть как голливудские спецэффекты, но это реальная жизнь, констатирует метеорологический портал Gizmodo.

Lost in the shuffle today: The fact that it rained in Denver on December 15 #9wx #COwx pic.twitter.com/bry5LhuMPP — Cory Reppenhagen (@CReppWx) December 16, 2021

По данным Центра прогнозирования штормов, к 21.20 по восточному времени среды (5.20 мск четверга) поступило 19 сообщений о торнадо и возможных торнадо в Айове и Небраске. Приблизительно 300 сообщений о сильном ветре пришло со всех концов Центральной равнины и со Среднего Запада. По словам мэра Кирка Креспина, в результате порывов ветра со скоростью до 170 километров в час в Ламаре (штат Колорадо) были опрокинуты машины, сорваны крыши домов и повалены деревья. По данным портала FlightAware.com, 541 рейс задерживается в международном аэропорту Денвера, а 146 рейсов отменены. Порывы ветра в международном аэропорту Канзас-Сити были настолько мощными, что авиадиспетчеры были на короткое время эвакуированы со своего рабочего места в башне, расположенной на высоте около 90 метров. По данным Poweroutage.us, по состоянию на вечер среды более 330 тысяч человек в пяти штатах остались без электричества .

Вспышка торнадо в центральной части Соединенных Штатов в среду произошла после одного из самых смертоносных погодных явлений в истории Америки, которое на минувшей неделе затронуло жителей шести американских штатов, приведя к гибели более ста человек. Еще десятки считаются пропавшими без вести.