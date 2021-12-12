Жертвами разрушительных торнадо в США стали более 100 человек

Как пояснили ученые, мощные грозовые ячейки возникли в результате столкновения теплого влажного воздуха с Мексиканского залива и более холодного и сухого воздуха с севера. Огромные воздушные воронки обрушились на несколько штатов глубокой ночью.

Эксперты назвали эти торнадо одними из самых мощных в истории. Радиус действия торнадо, по предварительным оценкам, составил не менее 400 километров - такого не было никогда, подчеркивают метеорологи. До этого самый масштабный торнадо наблюдался в марте 1925 года - воронка преодолела расстояние в 355 километров, пройдя через Миссури, Иллинойс и Индиану.

Сильные потоки воздуха поднимали автомобили и части домов на высоту не менее девяти километров, а метеостанция, расположенная недалеко от Мэйфилда в Кентукки, зафиксировала порыв ветра 172 километра в час.

В Мэйфилде число жертв торнадо может превысить 110 человек. Все они во время удара стихии находились на фабрике по производству свечей. В городке с населением около 10 000 человек на улицах видны куски арматуры, металла, вышедшие из строя линии электропередач и разбитые автомобили. У сохранившихся построек сорваны крыши, выбиты стекла в окнах. Спасательные работы затруднены из-за того, что пожарная часть Мэйфилда и центр экстренных служб также пострадали от удара стихии, сообщает Associated Press.

По предварительным данным, более 70 человек стали жертвами торнадо в Кентукки, и еще более 20 - в Арканзасе, Иллинойсе, Миссури, Миссисипи и Теннесси. По словам губернатора Энди Бешира, которого цитирует издание Axios, число погибших в Кентукки может превысить 100 человек. Он назвал его "самым ужасным, самым разрушительным и смертоносным торнадо" в истории штата. Президент США Байден в субботу объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки и распорядился оказать федеральную помощь региону.

В течение дня глава Белого дома был на связи с губернаторами штатов, пострадавших от разгула стихии, и сказал им звонить ему напрямую, если им нужна какая-либо федеральная поддержка. Байден сказал, что посетит штаты, пострадавшие от одного из самых мощных торнадо в истории, как только его присутствие не будет "препятствовать усилиям по спасению и восстановлению".