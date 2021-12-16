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16.12.2021 17:01
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen одобрил биодизель из опилок и пищевого масла для моторов TDI

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Дизельгейт и ситуация с ужесточением норм вредных выбросов заставляют автомобильных производителей искать нетривиальные решения. Одно из них - использование топлива, сделанного из отходов. Таким, например, Volkswagen разрешил заправлять свои дизельные "турбочетвёрки", устанавливаемые с лета 2021 года.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Для изготовления биотоплива могут быть использованы растительное пищевое масло, опилки и другие органические отходы - в зависимости от материала у синтетического топлива есть разновидности: HVO, C.A.R.E diesel, NEXTBTL. По данным Volkswagen, количество вредных выбросов с таким горючим может быть ниже на 70-95% в сравнении с дизелем, полученным из углеводородов.

В будущем также может получить распространение самый "зелёный" вид синтетического топлива PtL (Power-to-Liquid). Его метод получения выглядит так: вода, поступаемая с гидроэлектростанции, раскладывается на кислород, который выбрасывается в воздух, и водород, который сам по себе уже может являться топливом.

Вместе с H2 в камеру двухступенчатого синтеза поступает углекислый газ и происходит генерация жидкой смеси длинных углеводородных цепочек (процесс Фишера - Тропша), которая пригодна для использования для заправки дизельных машин и в других различных областях, например, в косметической промышленности. Аналогичным образом можно получать экобензин.

По расчётам Volkswagen, через десять лет экологическое топливо будет занимать 20-30% рынка горючего в Европе.

#Volkswagen